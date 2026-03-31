El comisionado de la UNRWA pide investigar la muerte de más de 390 trabajadores de la ONU en Gaza

La ONU plantea comenzar una investigación sobre los asesinatos de más de 390 empleados durante la guerra de Gaza, la considerada más mortífera en cuanto a cifras de personal del organismo que ha muerto en el terreno, según ha declarado el jefe de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini.

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) se ha despedido este martes del cargo en una rueda de prensa en Ginebra, donde ha hecho balance de la labor de la agencia, en el complicado contexto del conflicto en Gaza y las críticas de las autoridades israelíes.

"Necesitamos un equipo de expertos de alto nivel para investigar el asesinato de nuestro personal" ha declarado Philippe Lazzarini, en la ciudad suiza. El tema se ha planteado además en la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y con los Estados miembros en Nueva York, según ha indicado Lazzarini.

Más de 72.000 palestinos han muerto desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023, según funcionarios de salud locales, tras un ataque contra Israel perpetrado por hombres armados liderados por Hamás en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, según las autoridades israelíes.

"La gente sigue viviendo entre los escombros en Gaza, y sigue haciendo cola durante horas cada día para tener acceso a agua potable", ha asegurado el comisionado en su último día en el cargo. "La situación sigue siendo extremadamente grave, y cuanto más se retrase la implementación de la siguiente fase, mayor será la desesperación de la población de Gaza", ha añadido.

También ha expresado su preocupación por la posibilidad de que se mantenga la denominada "línea amarilla" temporal que delimita las zonas controladas por Israel y Hamás, y que impide a los habitantes de Gaza acceder a aproximadamente la mitad del superpoblado territorio.

Lazzarini, quien será reemplazado temporalmente por el británico Christian Saunders, ha advertido a principios de este mes que la viabilidad de su organización estaba en entredicho y que cualquier colapso resultaría en que Israel asumiera su labor humanitaria.