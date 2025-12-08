La Policía israelí irrumpe en la sede de la UNRWA de Jerusalén y cambia la bandera de la ONU por una de Israel

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha denunciado que agentes de la Policía israelí, acompañados de funcionarios municipales, "irrumpieron por la fuerza" este lunes en su sede de Jerusalén Este y sustituyeron la bandera de la ONU por una de Israel.

"Esta acción representa un flagrante incumplimiento de la obligación de Israel, como Estado miembro de las Naciones Unidas, de proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU", denunció Lazzarini en su cuenta de X. Según su mensaje, las fuerzas israelíes entraron en el complejo de UNRWA con motocicletas policiales y otros vehículos, y cortaron todas las comunicaciones, al tiempo que se incautaron de muebles, equipos informáticos y otros bienes.

Además, ha insistido en que "no puede haber excepciones". "Permitir esto representa un nuevo desafío al derecho internacional, que sienta un precedente peligroso en cualquier otro lugar del mundo donde la ONU esté presente", ha subrayado Lazzarini.

Israel acusa a la UNRWA de conexión con Hamás La UNRWA, acusada de parcialidad por Israel, no ha utilizado el edificio desde principios de este año, después de que Israel le ordenara desalojar todas sus instalaciones y cesar sus operaciones. A principios de este año, el Parlamento israelí (Knéset) prohibió la actividad de la UNRWA, alegando una supuesta conexión entre trabajadores de la agencia de la ONU con el grupo islamista Hamás. En respuesta, la Corte Internacional de Justicia determinó que Israel no ha fundamentado sus alegaciones ni demostrado la presunta falta de neutralidad de la agencia humanitaria en su conjunto. En su mensaje, Lazzarini ha tachado de "campaña de desinformación a gran escala" las acusaciones de Israel a la UNRWA y ha denunciado "meses de acoso" a sus trabajadores con "ataques incendiarios en 2024, manifestaciones de odio e intimidación" contra la agencia, lo que ha derivado en que se viera obligada a desalojar el complejo de Jerusalén Este. "Independientemente de las medidas adoptadas a nivel nacional, el complejo conserva su condición de recinto de la ONU, inmune a cualquier tipo de interferencia", ha recordado.