Las bolsas europeas abren con subidas pendientes del alto el fuego en Irán
- El Ibex 35 se mantiene por encima de los 17.500 puntos
- El barril de Brent inicia la jornada con alzas y se sitúa en el entorno de los 111 euros
El planeta sigue, un día más, atento al Golfo Pérsico. Los mercados financieros han amanecido en verde pendientes del ultimátum del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Irán que persiste en sus mensajes contradictorios
Así ocurre con el Ibex 35 que se mueve alrededor de los 17.500 puntos tras abrir con una ligera subida. Cellnex -proveedora de infraestructuras de telecomunicaciones- lidera las cotizaciones mientras que IAG -el holding que engloba, entre otras, a Iberia y British Airways- es la que más cae en el selectivo.
Las bolsas europeas han iniciado la jornada con leves subidas, pero el DAX alemán y el EURO Stoxx 50 se contienen en estos momentos.
El barril de Brent escala a los 111 euros mientras que valores refugio como el oro y la plata caen.
Trump, entre la amenaza y el fin del conflicto
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple 39 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que el plazo límite para que Irán abra el estrecho de Ormuz es "definitivo" y expira a las tres de la madrugada del miércoles 8 de abril. "Irán puede ser eliminado en una sola noche, podría ser el martes por la noche", ha declarado.
De manera paralela, insiste en que las conversaciones para desescalar el conflicto avanzan y que él quiere llegar a un acuerdo.
En este contexto, la incertidumbre es máxima y los ataques persisten en Israel, Irán y los países del Golfo. En paralelo a los mensajes contradictorios de Trump, la última contraoferta de Teherán consta de diez puntos entre los que figura el fin de las hostilidades en la región y un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz, por el que circula una quinta parte del crudo mundial.