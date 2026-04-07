Las bolsas europeas abren con subidas pendientes del alto el fuego en Irán

El planeta sigue, un día más, atento al Golfo Pérsico. Los mercados financieros han amanecido en verde pendientes del ultimátum del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Irán que persiste en sus mensajes contradictorios

Así ocurre con el Ibex 35 que se mueve alrededor de los 17.500 puntos tras abrir con una ligera subida. Cellnex -proveedora de infraestructuras de telecomunicaciones- lidera las cotizaciones mientras que IAG -el holding que engloba, entre otras, a Iberia y British Airways- es la que más cae en el selectivo.

Las bolsas europeas han iniciado la jornada con leves subidas, pero el DAX alemán y el EURO Stoxx 50 se contienen en estos momentos.

El barril de Brent escala a los 111 euros mientras que valores refugio como el oro y la plata caen.