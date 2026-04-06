El precio del petróleo baja ante un posible alto el fuego, en una jornada con las bolsas europeas cerradas

El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, se ha dado la vuelta este lunes y ha bajado más del 1,5%, hasta situarse a media mañana en el entorno de los 107 dólares. Con las bolsas europeas cerradas por fiesta, a primera hora del día el crudo marcaba los 110 dólares en el mercado de futuros de Londres, pero se ha girado a la baja ante informaciones que apuntan a que Irán y Estados Unidos han recibido un plan para poner fin a las hostilidades y lograr un alto el fuego inmediato.

Según publica Reuters, se ha hecho llegar a través de Pakistán un plan de paz que incluye en fuego inmediato y acuerdo sobre Ormuz antes de 20 días para reabrir el tránsito por el estrecho. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este fin de semana a Irán con desatar "el infierno" si no reabre el estrecho de Ormuz antes de este martes.

Trump anunció este domingo que ofrecerá una conferencia de prensa acompañado de militares en la Casa Blanca, en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre el citado ultimátum.

Y en este contexto, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo aumentar su producción de petróleo en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo, un paso simbólico pues la aplicación del incremento no será posible mientras siga la guerra en Irán y bloqueado el estrecho de Ormuz.

La decisión ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

Los ocho países "expresaron su preocupación por los ataques a la infraestructura energética, señalando que la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro".

Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cae este lunes el 2,08 %, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos, hasta bajar de los 109 dólares por barril