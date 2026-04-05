La OPEP+ aprueba aumentar su oferta de crudo en mayo, algo simbólico porque no podrá entrar en vigor por la guerra en Irán

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo aumentar su producción de petróleo en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo, un pacto simbólico pues la aplicación del incremento no será posible mientras siga la guerra en Irán y bloqueado el estrecho de Ormuz.

La decisión ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, ha informado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

Los ocho países "expresaron su preocupación por los ataques a la infraestructura energética, señalando que la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro".

"En consecuencia, destacaron que cualquier acción que socave la seguridad del suministro energético, ya sea mediante ataques a la infraestructura o la interrupción de las rutas marítimas internacionales, aumenta la volatilidad del mercado y debilita los esfuerzos colectivos" de la alianza petrolera para estabilizar el mercado, han añadido.

En este contexto, han subrayado "la importancia crítica de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía".

La declaración de la reunión virtual alude así, sin mencionarla explícitamente, a la grave crisis energética mundial desencadenada por la guerra en Irán.

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa el 20% del petróleo comercializado en el mundo, y los ataques cruzados a instalaciones del sector han mermado los suministros de miembros clave de la OPEP, como Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

A ello se añade los daños causados a instalaciones petrolíferas de Rusia por ataques ucranianos, mientras que los tres restantes países del grupo —Kazajistán, Argelia y Omán— cuentan con capacidades muy limitadas para elevar su bombeo.