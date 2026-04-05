La OPEP+ aprueba aumentar su oferta de crudo en mayo, algo simbólico porque no podrá entrar en vigor por la guerra en Irán
- El grupo no podrá implementar el aumento acordado y tampoco está aplicando el que entró en vigor el pasado día 1
- Los ocho países de la alianza han expresado su preocupación por los ataques de Irán a la infraestructura energética
La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo aumentar su producción de petróleo en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo, un pacto simbólico pues la aplicación del incremento no será posible mientras siga la guerra en Irán y bloqueado el estrecho de Ormuz.
La decisión ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, ha informado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.
Los ocho países "expresaron su preocupación por los ataques a la infraestructura energética, señalando que la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro".
"En consecuencia, destacaron que cualquier acción que socave la seguridad del suministro energético, ya sea mediante ataques a la infraestructura o la interrupción de las rutas marítimas internacionales, aumenta la volatilidad del mercado y debilita los esfuerzos colectivos" de la alianza petrolera para estabilizar el mercado, han añadido.
En este contexto, han subrayado "la importancia crítica de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía".
La declaración de la reunión virtual alude así, sin mencionarla explícitamente, a la grave crisis energética mundial desencadenada por la guerra en Irán.
El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa el 20% del petróleo comercializado en el mundo, y los ataques cruzados a instalaciones del sector han mermado los suministros de miembros clave de la OPEP, como Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
A ello se añade los daños causados a instalaciones petrolíferas de Rusia por ataques ucranianos, mientras que los tres restantes países del grupo —Kazajistán, Argelia y Omán— cuentan con capacidades muy limitadas para elevar su bombeo.
El precio del petróleo, disparado en medio de una gran volatilidad
En esta situación, y sin que de momento se divise un fin de los conflictos bélicos, el grupo no podrá implementar el aumento mensual acordado, como se estima que tampoco está aplicando el que entró en vigor el pasado día 1, también de 206.000 barriles al día.
Según los analistas, la decisión de seguir adelante con un plan lanzado el año pasado para revertir los recortes voluntarios del bombeo que habían adoptado en 2023 tiene de momento un valor meramente simbólico y es un intento de enviar un mensaje de calma a los perturbados mercados, donde el precio del 'oro negro' se ha disparado en medio de una gran volatilidad.
El petróleo brent llegó a rozar los 120 dólares/barril y en todo marzo acumuló una subida del 63%, su mayor incremento mensual desde al menos 1988, cuando se convirtió en referente del mercado europeo, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) superó los 111 dólares/barril.
La OPEP+ se creó en 2016
Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait fundaron la OPEP en 1960 en Bagdad, la capital iraquí. La alianza está hoy integrada por doce países. Además de los cinco fundadores, pertenecen a ella los Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Libia, Guinea Ecuatorial, Congo y Gabón.
En 2016, tras constatar que no podía frenar sola la caída de los precios desatada por el boom del petróleo de esquisto de Estados Unidos, pactó un acuerdo para cooperar con otros diez países, Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Omán, Bahrain, Brunei, Malasia, Sudán y Sudán del Sur, creando la alianza OPEP+.
Desde hace varios años, Venezuela, Irán y Libia están exonerados del compromiso de ajustar su producción debido a las limitaciones involuntarias que afrontan sus industrias petrolíferas por diversas causas, desde sanciones hasta conflictos armados.