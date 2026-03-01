La OPEP+ anuncia que aumentará en 206.000 barriles al día la producción de crudo
- El grupo petrolero justifica su decisión "en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo"
- No menciona la guerra con Irán, que amenaza con frenar gran parte del tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz
La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha confirmado este domingo que aumentará en 206.000 barriles al día la producción de crudo, "en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo", sin mencionar los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, que mantienen a los mercados en tensión.
Así lo han acordado en una breve teleconferencia los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según un comunicado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El comunicado no menciona la guerra con Irán, que amenaza con frenar gran parte del tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.
Justifica la decisión de aumentar la extracción con "las perspectivas económicas globales estables y los actuales indicadores básicos sanas del mercado, reflejados en las bajas reservas de petróleo almacenadas".
El aumento de 206.000 barriles por día durante el mes de abril forma parte de la dinámica de deshacer paulatinamente el recorte de 1,65 millones de barriles por día, decidido en abril de 2023, mediante aumentos escalonados de producción, agrega la nota.
Este proceso, iniciado el año pasado pero congelado en los últimos tres meses, continuará de forma gradual y acorde a las condiciones del mercado hasta alcanzar "en parte o totalmente" el volumen de los 1,65 millones de barriles recortados, señala el comunicado.
La próxima reunión de los ocho países líderes del grupo OPEP+ tendrá lugar el 5 de abril, concluye la nota.
Irán es el cuarto productor de la OPEP
El ataque a Irán, que con unos 3,3 millones de barriles por día es el cuarto productor de la OPEP, ha despertado temores no solo por la interrupción de las exportaciones de la República Islámica, sino por la amenaza de Teherán, anunciada en la noche de este sábado, de impedir el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.
Un 20% del petróleo del mundo, prácticamente toda la producción de Iraq y Kuwait y la mayor parte del crudo extraído por Arabia Saudí y Emiratos, pasa por esta vía marítima, en su gran mayoría con destino a los mercados asiáticos, como China, India y Japón.
El viernes, en anticipación de un posible ataque, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, alcanzó los 73 dólares, el máximo desde julio pasado, y los expertos temen que podría alcanzar los 90 o 100 dólares en cuestión de días.
La OPEP+ se creó en 2016
Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait fundaron la OPEP en 1960 en Bagdad, la capital iraquí. La alianza está hoy integrada por doce países. Además de los cinco fundadores, pertenecen a ella los Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Libia, Guinea Ecuatorial, Congo y Gabón.
En 2016, tras constatar que no podía frenar sola la caída de los precios desatada por el boom del petróleo de esquisto de Estados Unidos, pactó un acuerdo para cooperar con otros diez países, Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Omán, Bahrain, Brunei, Malasia, Sudán y Sudán del Sur, creando la alianza OPEP+.
Desde hace varios años, Venezuela, Irán y Libia están exonerados del compromiso de ajustar su producción debido a las limitaciones involuntarias que afrontan sus industrias petrolíferas por diversas causas, desde sanciones hasta conflictos armados.