La OPEP+ anuncia que aumentará en 206.000 barriles al día la producción de crudo

La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha confirmado este domingo que aumentará en 206.000 barriles al día la producción de crudo, "en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo", sin mencionar los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, que mantienen a los mercados en tensión.

Así lo han acordado en una breve teleconferencia los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según un comunicado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El comunicado no menciona la guerra con Irán, que amenaza con frenar gran parte del tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

Justifica la decisión de aumentar la extracción con "las perspectivas económicas globales estables y los actuales indicadores básicos sanas del mercado, reflejados en las bajas reservas de petróleo almacenadas".

El aumento de 206.000 barriles por día durante el mes de abril forma parte de la dinámica de deshacer paulatinamente el recorte de 1,65 millones de barriles por día, decidido en abril de 2023, mediante aumentos escalonados de producción, agrega la nota.

Este proceso, iniciado el año pasado pero congelado en los últimos tres meses, continuará de forma gradual y acorde a las condiciones del mercado hasta alcanzar "en parte o totalmente" el volumen de los 1,65 millones de barriles recortados, señala el comunicado.

La próxima reunión de los ocho países líderes del grupo OPEP+ tendrá lugar el 5 de abril, concluye la nota.