La OPEP+ mantiene sin cambios el nivel de su oferta de petróleo al menos hasta el 1 de abril de 2026
- El barril de Brent cerró la última sesión de noviembre a 63,20 dólares y el WTI a 58,55 dólares
- La próxima conferencia ministerial de la alianza tendrá lugar el 7 de junio de 2026
La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha decidido este domingo mantener sin cambios el nivel de su oferta conjunta de petróleo, que supone cerca de la mitad de la producción mundial, al menos hasta el 1 de abril de 2026.
Los recortes vinculantes introducidos a fines de 2022, que suman dos millones de barriles diarios (mbd) de crudo, se mantienen "hasta el 31 de diciembre de 2026", tal y como se había decidido en la anterior conferencia ministerial, ha confirmado la alianza en su declaración final.
La decisión no incluye los eventuales aumentos del bombeo que podrían pactar ocho de sus miembros, dado que estas naciones aspiran a terminar de devolver al mercado los barriles que retiraron en 2023 y 2024 de forma voluntaria para apuntalar los precios.
Se trata de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, que desde el pasado abril vienen pactando, mes a mes, aumentos mensuales de su bombeo. El último, de 137.000 barriles diarios (bd), entra en vigor este lunes. En total, si cumplen con lo acordado, en diciembre habrán incrementado sus suministros en unos 2,9 mbd de crudo, lo que supone cerca de un 2,8% de la producción mundial.
Al grupo le quedaría aún algo más de un millón de barriles diarios para revertir sus reducciones voluntarias (una de 2,2 mbd y otra de 1,65 mbd), pero en su último encuentro ha decidido "pausar" los aumentos durante el primer trimestre de 2026.
"Los ocho países participantes reafirmaron su decisión del 2 de noviembre de 2025 de pausar los incrementos de producción en enero, febrero y marzo de 2026", han señalado los ministros de los ocho países en su comunicado.
Tendencia bajista del precio del crudo
Los aumentos del bombeo aplicados este año han supuesto un giro estratégico de la alianza, destinado a recuperar parte de la cuota de mercado perdida por los recortes, y han contribuido a la tendencia bajista del precio del crudo, alejado ya de los picos de más de 80 dólares registrados a comienzos de año.
Según los analistas, los barriles adicionales de la OPEP+ han avivado el temor a que la oferta supere a una demanda debilitada, en un sector marcado por una gran incertidumbre debido a varios conflictos geopolíticos, desde la guerra en Ucrania hasta las crecientes tensiones entre Washington y Caracas.
El barril de Brent cerró el viernes la última sesión de noviembre a 63,20 dólares y el WTI a 58,55 dólares, ambos con ligeros retrocesos que se suman a las fuertes caídas registradas a comienzos de semana ante la posibilidad de avances en un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú que pudiera derivar en un levantamiento de las sanciones occidentales contra Rusia.
La próxima conferencia ministerial de la OPEP+ tendrá lugar el 7 de junio de 2026.
La OPEP+ se creó en 2016
Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait fundaron la OPEP en 1960 en Bagdad, la capital iraquí. La alianza está hoy integrada por doce países. Además de los cinco fundadores, pertenecen a ella los Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Libia, Guinea Ecuatorial, Congo y Gabón.
En 2016, tras constatar que no podía frenar sola la caída de los precios desatada por el boom del petróleo de esquisto de Estados Unidos, pactó un acuerdo para cooperar con otros diez países, Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Omán, Bahrain, Brunei, Malasia, Sudán y Sudán del Sur, creando la alianza OPEP+.
Desde hace varios años, Venezuela, Irán y Libia están exonerados del compromiso de ajustar su producción debido a las limitaciones involuntarias que afrontan sus industrias petrolíferas por diversas causas, desde sanciones hasta conflictos armados.