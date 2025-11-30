La OPEP+ mantiene sin cambios el nivel de su oferta de petróleo al menos hasta el 1 de abril de 2026

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha decidido este domingo mantener sin cambios el nivel de su oferta conjunta de petróleo, que supone cerca de la mitad de la producción mundial, al menos hasta el 1 de abril de 2026.

Los recortes vinculantes introducidos a fines de 2022, que suman dos millones de barriles diarios (mbd) de crudo, se mantienen "hasta el 31 de diciembre de 2026", tal y como se había decidido en la anterior conferencia ministerial, ha confirmado la alianza en su declaración final.

La decisión no incluye los eventuales aumentos del bombeo que podrían pactar ocho de sus miembros, dado que estas naciones aspiran a terminar de devolver al mercado los barriles que retiraron en 2023 y 2024 de forma voluntaria para apuntalar los precios.

Se trata de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, que desde el pasado abril vienen pactando, mes a mes, aumentos mensuales de su bombeo. El último, de 137.000 barriles diarios (bd), entra en vigor este lunes. En total, si cumplen con lo acordado, en diciembre habrán incrementado sus suministros en unos 2,9 mbd de crudo, lo que supone cerca de un 2,8% de la producción mundial.

Al grupo le quedaría aún algo más de un millón de barriles diarios para revertir sus reducciones voluntarias (una de 2,2 mbd y otra de 1,65 mbd), pero en su último encuentro ha decidido "pausar" los aumentos durante el primer trimestre de 2026.

"Los ocho países participantes reafirmaron su decisión del 2 de noviembre de 2025 de pausar los incrementos de producción en enero, febrero y marzo de 2026", han señalado los ministros de los ocho países en su comunicado.