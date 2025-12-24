La gasolina cierra 2025 un 4,3% más barata que hace un año, a pesar de las tensiones geoestratégicas internacionales

El precio de los carburantes ha registrado bajadas poco sustanciales en los últimos doce meses. La gasolina cierra este 2025 con una caída del 4% y el gasóleo con una reducción más modesta, del 2%. Estas mínimas rebajas anuales se producen en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geoestratégicas entre Venezuela y Estados Unidos y entre Israel y Oriente Medio.

El litro de gasolina se ha situado en 1,47 euros en la semana del 15 de diciembre, según los últimos datos ofrecidos por el boletín petrolero que elabora la Unión Europea (UE) a partir de los precios finales de gasolineras europeas. En concreto, supone una rebaja del 4,3% respecto al arranque del año.

Además, en el caso del gasóleo, la rebaja es bastante más modesta -la mitad- ya que el precio en la recta final del año es de 1,421 euros por litro, lo que supone un 2,27% más barato que en el inicio de este 2025.

Cuánto cuesta llenar el depósito De esta forma, llenar el depósito de un vehículo de 55 litros cuesta 80,85 euros en el caso de la gasolina -con los últimos precios actualizados- y 78,16 euros si se trata de gasóleo; mientras que a comienzos de año costaba 84,48 y 79,97 euros, respectivamente. Las cifras actuales quedan bastante lejos de los máximos que se alcanzaron en junio de 2022 tras la invasión de Ucrania por Rusia. En aquel momento, incluso cuando con se aplicaba el descuento de 20 céntimos por cada litro que impulsó el Gobierno, la gasolina llegó a venderse a 1,941 euros por litro, por tanto, un 32% más cara que actualmente.

Un contexto internacional incierto La caída del precio de los carburantes se produce en un momento en que el barril de Brent -el de referencia en Europa- ha reducido su precio hasta los 61 dólares, tras un año marcado por las tensiones en tres contextos: Oriente Medio, pugna entre EE. UU. y Venezuela y las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Este triple escenario incierto ha llevado el precio del crudo a colocarse por encima de los 72 dólares en algunos momentos de este 2025. No obstante, aun así, está lejos de los más de 100 dólares a los que llegó a cotizar en el verano de 2022 o los más de 90 dólares que alcanzó en septiembre de 2023. Las dudas y la incertidumbre se mantienen después de que el Gobierno de Estados Unidos haya anunciado hace varios días un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y su decena de aliados, todos ellos afiliados a la asociación OPEP+ que encabezan Arabia Saudí y Rusia, ha decidido mantener su oferta de petróleo, que supone cerca de la mitad de la producción mundial, al menos hasta el 1 de abril de 2026, sin contar con eventuales aumentos pactados mes a mes por ocho de sus miembros.