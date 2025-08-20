Detenidas cuatro personas acusadas de robar ocho toneladas de cobre en gasolineras y otros negocios de Madrid y Oviedo
- El robo dejó, además, a los negocios si suministro eléctrico
- El cable robado se vendía posteriormente en una chatarrería en San Fernando de Henares
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas acusadas de sustraer ocho toneladas de cableado de cobre en gasolineras y negocios de diferentes localidades de Madrid y Oviedo. Tres de ellas como presuntas responsables de un delito de robo con fuerza y daños y otra como encargada de la chatarrería donde se realizaba la compra-venta del material.
Los robos dejaban a los comercios sin suministro eléctrico y, por tanto, sin servicio, causando un perjuicio económico superior a los 70.000 euros, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.
Se vestían de operarios
La investigación comenzó el pasado mes de junio cuando los agentes tuvieron conocimiento de un aumento significativo de robos de cable de cobre. El método para robar el cobre siempre era el mismo, forzaban las arquetas, cortaban el cable y abandonaban el lugar durante un periodo de tiempo para comprobar la posible activación del sistema de alarma.
Luego volvían con indumentaria de operarios y tiraban del cableado para su extracción. Con este modus operandi, a estos dos hombres y dos mujeres se les atribuyen siete robos en las localidades de Fuenlabrada, San Agustín de Guadalix y Oviedo.
La detención se produjo el pasado día 30 de julio tras localizar el establecimiento en el que los arrestados vendían el material sustraído, una chatarrería ubicada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Tras inspeccionar el establecimiento, los agentes localizaron ocho toneladas de cableado de cobre, con un valor superior a 20.000 euros, que coincidía con el material sustraído
Además, esta chatarrería no disponía del libro de registro de ventas, ya que no podían realizar ningún tipo de actividad por encontrarse sancionados en la actualidad. Por eso también se procedió a la detención de la responsable de este establecimiento.