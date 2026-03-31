El Ibex 35 abre con una leve subida en otra jornada de incertidumbre bursátil.

Tregua matinal en las Bolsas europeas que han iniciado el día con ligeras remontadas. En España, el Ibex 35 ha vuelto a situarse por encima de los 17.000 puntos. El barril de Brent se coloca en los 106 dólares y el gas se deja contagiar de este optimismo moderado y se queda en los 53 euros.

Un alivio que, sin embargo, no permite bajar la guardia ante los mensajes contradictorios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante la madrugada, el republicano ha trasladado a sus asesores que está dispuesto a acabar con la guerra sin reabrir el estrecho de Ormuz aunque dejaría para más adelante una operación para restablecer el tráfico marítimo. Mientras, continúa el despliegue de tropas estadounidenses en la zona.

Aunque pendientes de lo que pueda ocurrir, tanto los inversores como los mercados han respondido en positivo ante un posible fin del conflicto.

Indra y Mapfre son las empresas que mejor se comportan en la Bolsa española aunque Enagás está en el punto de mira debido a que el borrador emitido por el regulador es más positivo de lo esperado. ArcelorMittal y Puig Brands protagonizan las mayores caídas.

En Europa, las Bolsas de Londres, Fráncfort y Milán se comportan en positivo. El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, pierde el 0,16 %. El euro se muestra estable y se cambia a 1,146 dólares.

El selectivo español afronta la última jornada de marzo con una caída acumulada del 7,5%. Este sería el descenso mensual más pronunciado desde junio de 2022. Aquel mes la bajada se situó en el 8,%, tras elevar la Fed los tipos de interés 75 puntos básicos de un solo golpe para contrarrestar los efectos de la inflación por la guerra de Ucrania.

La sombra de la inflación Aunque algunos expertos consideran que el contexto de 2022 difiere del actual, la amenaza del encarecimiento de precios gana fuelle y cada vez toma más fuerza una probable subida de tipos de interés en los principales bancos centrales para este año. Los altos precios de la energía se han dejado sentir con especial fuerza en Asia, un continente que depende de la producción en Oriente Medio. El Nikkei de Japón ha bajado un 1,2% y ha despedido marzo con una caída mensual del 13% este mes. El Kospi de Corea del Sur se dirige a un descenso de más del 18%, el mayor de 2008.