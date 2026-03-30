La tensión en Irán condiciona otra vez al Ibex 35: abre con caídas aunque ha remontado levemente

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán presiona otro día más los mercados financieros. El Ibex 35 ha iniciado la jornada en rojo, pero poco después ha empezado a sumar tímidas subidas.

Las principales bolsas europeas han seguido esta dinámica. Aunque han abierto con bajadas, todas parecen remontar en este momento. El barril de Brent no da tregua: ya supera los 108 euros.

Este lunes, además, se conocerán los datos del IPC de Alemania de marzo y los indicios apuntan a un incremento. Si se cumplen las previsiones, la inflación sumará varios decimales.

En el selectivo español, Repsol y Acciona Energía Renovables protagonizan las mayores subidas. Indra, IAG y Arcelormittal, por su parte, son las que más caen al inicio de la jornada.