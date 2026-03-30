La tensión en Irán condiciona otra vez al Ibex 35: abre con caídas aunque ha remontado levemente
- Los principales índices europeos también han arrancado en negativo
- El barril de Brent rebasa ya los 108 euros
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán presiona otro día más los mercados financieros. El Ibex 35 ha iniciado la jornada en rojo, pero poco después ha empezado a sumar tímidas subidas.
Las principales bolsas europeas han seguido esta dinámica. Aunque han abierto con bajadas, todas parecen remontar en este momento. El barril de Brent no da tregua: ya supera los 108 euros.
Este lunes, además, se conocerán los datos del IPC de Alemania de marzo y los indicios apuntan a un incremento. Si se cumplen las previsiones, la inflación sumará varios decimales.
En el selectivo español, Repsol y Acciona Energía Renovables protagonizan las mayores subidas. Indra, IAG y Arcelormittal, por su parte, son las que más caen al inicio de la jornada.
Segundo mes de guerra
El conflicto bélico se adentra en su segundo mes y la incertidumbre se mantiene. Las tropas estadounidenses aumentan su presencia en el territorio, con un despliegue de 50.000 efectivos y con supuestos planes del Pentágono para una incursión terrestre, según filtraciones de medios estadounidenses.
En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz. El líder republicano ha insistido en que las negociaciones van por buen camino y que ambos países lograrán un acuerdo "muy pronto".
Irán, por su parte, ha señalado que "espera" la llegada de los soldados estadounidenses.