Trump asegura que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz. En respuesta a reporteros a bordo del avión presidencial esta tarde, el mandatario ha señalado que Irán ha aceptado permitir el paso de los navieros mañana lunes como un "regalo" y "señal de respeto" a EE.UU.

El líder republicano ha insistido además en que las negociaciones con Irán van por buen camino y que ambos países lograrán un acuerdo "muy pronto". Las declaraciones de Trump, sin embargo, llegan en medio de un aumento en la presencia militar de EE.UU. en Medio Oriente, con el despliegue de unos 50.000 efectivos en total y con supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán, según filtraciones a medios estadounidenses.