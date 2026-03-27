Trump extiende hasta el 6 de abril su ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado el ultimátum para destruir las instalaciones energéticas iraníes hasta el 6 de abril. "A petición del Gobierno iraní, por favor que esta declaración sirva para representar que pongo en pausa el periodo de la destrucción de la planta de energía durante 10 días hasta el lunes, 6 de abril, 2026, a las 8 PM, hora del Este [de EE.UU.]. Las conversaciones continúan y, a pesar de las erróneas declaraciones en contrario de los Medios de Fake News, y otros, van bien", ha escrito Trump en la red TruthSocial.

El mandatario lanzó la semana pasada un ultimátum a Irán para que reabriera por completo el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Advirtió que, si no lo hacía, destruiría sus centrales eléctricas. El plazo inicial vencía el lunes, pero luego lo amplió hasta este viernes al alegar que ambos países habían iniciado negociaciones para poner fin al conflicto.

Ahora Trump ha vuelto a extender la fecha del ultimátum. Si bien ha asegurado en X que esta decisión ha llegado tras una "petición" del Gobierno iraní, mediadores citados por The Wall Street Journal aseguran que Irán no ha solicitado esta pausa de diez días en los ataques contra sus plantas energéticas.

Antes de anunciar la medida, Trump fue preguntado por la prensa si planeaba extender de nuevo su ultimátum. Respondió que eso dependería de lo que le aconsejaran sus negociadores: el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner. "Aún no lo sé. No lo sé. El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino y, si no va por buen camino, tal vez no", afirmó.

Según el presidente estadounidense, Irán está "suplicando llegar a un acuerdo" y habría dejado pasar a una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad.

EE.UU. dice negociar con Irán mientras prepara nuevas ofensivas El Gobierno de Estados Unidos ha trasladado esta semana a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra. Teherán, sin embargo, ha rechazado esta propuesta lanzada a través de Pakistán. Trump ofrece un plan a Irán de 15 puntos y prevé enviar a 3.000 soldados de élite mientras Irán niega las negociaciones Isabel Rubio Mientras la Casa Blanca habla de negociaciones, el Pentágono está preparando distintas opciones de intervención militar para ejecutar un "golpe final" en la guerra de Irán que podría incluir la participación de fuerzas terrestres, según el medio digital Axios. En este contexto, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirma que las palabras y los actos de Estados Unidos muestran “contradicciones”. Señala que, mientras pide negociar, mantiene la ofensiva y refuerza su presencia militar en la región.