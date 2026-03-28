La guerra de Irán muestra las costuras de Europa: "La UE no está diseñada para tiempos de crisis"

Una nueva crisis sacude al mundo, y de nuevo, ha sorprendido a la Unión Europea con el pie cambiado y hablando con distintas voces. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ya cumple un mes y ahonda en un escenario internacional más incierto y que se aleja todavía más del orden mundial basado en reglas que, siempre con sus fallos y limitaciones, había regido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de hecho, dio por muerto este orden. "Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá", afirmó en un polémico discurso el 9 de marzo, en el que se alineaba con la postura de EE.UU., y que agravó el malestar de Estados miembros de la UE y europarlamentarios, hasta el punto que tuvo que desdecirse en una intervención posterior.

Los países miembros salvaron los muebles en la última cumbre, el pasado 19 de marzo, en la que sí que acordaron una postura común sobre la guerra de Irán —19 días tras el inicio del conflicto, eso sí—, según la cual pedían una "desescalada" y "moderación" a todas las partes. ¿Qué papel debe jugar la UE en este nuevo escenario? ¿Debería replantearse su relación con Estados Unidos tras las últimas amenazas de Donald Trump? En RTVE Noticias viajamos a Bruselas para hablar con varios eurodiputados expertos en relaciones internacionales.

La tibia respuesta europea a Gaza "debilita" su posición actual El discurso de Von der Leyen fue "muy decepcionante", según la eurodiputada del PSOE Hana Jalloul, vicepresidenta del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Sin embargo, no se muestra sorprendida. "De aquellos polvos estos lodos", afirma, haciendo referencia al que para ella es el pecado original de la postura europea: su tibia posición ante la masacre israelí en Gaza. "Somos parte de la destrucción del derecho internacional porque no lo hemos defendido como teníamos que defenderlo", dice, recordando que Israel mató a 70.000 personas en Gaza y que en Líbano pretende anexionarse un tercio del país y ya ha matado a más 1.000 personas en este mes de guerra, sin que Bruselas fuera capaz de condenar estos hechos con contundencia. A día de hoy, recuerda Jalloul, la presidenta de la Comisión "no ha denunciado que ha habido una agresión unilateral militar en Irán". “Somos parte de la destrucción del derecho internacional porque no lo hemos defendido como teníamos que defenderlo“ Si Bruselas "no dice las cosas por su nombre", esto termina por "debilitar" sus instituciones y lastrar su credibilidad como garante del derecho internacional, lo cual se agrava con discursos como el de Von der Leyen, con el que la UE se "pega un tiro en el pie", puesto que esta unión de países nació tras la Segunda Guerra Mundial precisamente con el derecho internacional como cimiento. Europa abierta en Radio 5 Europa abierta - La Unión Europea mantiene una postura decepcionante ante el drama de Gaza Escuchar audio

"Rusia, China o Irán también incumplen el derecho internacional" Para el eurodiputado del PP Antonio López-Istúriz, veterano negociador internacional de la UE, el mensaje de la presidenta de la Comisión lo comparte "todo el mundo", incluidos líderes como el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien en su recordado discurso en Davos habló también de la "ruptura del orden mundial": "El fin de una bonita historia y el comienzo de una realidad brutal en la que la geopolítica entre las grandes potencias no está sujeta a ningún límite". "Soy un firme defensor, evidentemente, del derecho internacional. Ahora bien, también es verdad que históricamente había países que lo incumplían de manera manifiesta y constante, como son Rusia, China o Irán", puntualiza este político que lleva más de 20 años como eurodiputado. ¿Está Estados Unidos en esta lista, ahora que, bajo el segundo mandato de Trump, ha lanzado operaciones sin el respaldo de la ONU como en Irán o Venezuela? Para López-Istúriz, en absoluto: "Los intentos por parte de algunos de comparar a Estados Unidos con Rusia o China no tienen lugar", responde, ya que EE.UU. es una democracia y Trump ha sido elegido democráticamente. El eurodiputado del PP Antonio López-Istúriz, en su despacho en el Parlamento Europeo Á. CABALLERO

Los dardos de Trump a Europa: ¿provocaciones o amenazas serias? Las declaraciones de Trump de los últimos meses, en las que ha amenazado con invadir Groenlandia, un territorio perteneciente a un Estado miembro de la Unión como Dinamarca, y ha llamado "cobardes" a los países de la OTAN y "débiles" y países "en decadencia" a los de la UE, han tensado la cuerda de las relaciones transatlánticas. López-Istúriz le resta importancia a las "declaraciones altisonantes" del dirigente republicano y las enmarca dentro de su "estrategia negociadora". "Nosotros tenemos que adaptarnos. Tenemos que estar atentos a este nuevo lenguaje, ver cómo navegar con él, pero sin afectar la relación tradicional entre dos partes del mundo que se entienden en cuestiones como democracia, valores y principios", recalca, y recuerda que amenazas como la de hacerse con Groenlandia "luego no se cumplen". Algunos líderes europeos, con Pedro Sánchez a la cabeza —pero más tarde también Emmanuel Macron— han endurecido el tono contra Trump, especialmente a raíz de sus amenazas sobre Groenlandia. Del lado estadounidense, la nueva postura sobre Europa se hizo patente en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional en la que arremete directamente contra la UE y plantea la necesidad de apoyar a fuerzas que la erosionen desde dentro. Pero para López-Istúriz, esto no debería afectar a la relación trasatlántica, el eje de poder fundamental en la segunda mitad del siglo XX, y que sigue siendo "el mercado más próspero e increíble del mundo", algo que Trump tiene "muy en cuenta". Jalloul, por su parte, recuerda que es necesario tener "una buena relación con Estados Unidos", pero "sin renunciar a nuestros principios ni a nuestros intereses". "Y eso pasa por tener primero nuestro criterio propio y tener autonomía estratégica, y eso a su vez pasa por tener liderazgo". La eurodiputada socialista Hana Jalloul, en el Parlamento Europeo Á. CABALLERO

El reto de que veintisiete voces hablen a una ¿Es posible demostrar liderazgo cuando 27 países tienen que ponerse de acuerdo para emitir una postura común, y en muchas ocasiones deben hacerlo por unanimidad? "La Unión Europea no fue diseñada para tiempos de crisis", apunta el eurodiputado estonio Ulmas Paet, miembro del grupo liberal Renew y también vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Eurocámara. Las decisiones del Consejo Europeo, el órgano que representa a los 27 jefes de Estado o de Gobierno y que marca la política exterior de la Unión, requieren el visto bueno de países alineados hasta cierto punto con Rusia, como Hungría, pero también Eslovaquia y República Checa, señala Paet, lo que entorpece decisiones clave. El último ejemplo se encuentra en la última reunión del Consejo, la semana anterior, que demostró de nuevo el bloqueo de Víktor Orbán a las decisiones de los Veintisiete, al impedir de nuevo el desembolso de 90.000 millones de euros para Kiev. Jalloul cree que el conjunto de Estados miembro deben deben "empoderarse", pero reconoce que "no es fácil" por las distintas posturas en aspectos como la situación en Oriente Medio -donde se han vivido duros choques entre Madrid y Berlín- o sobre Ucrania. También López-Istúriz reconoce la dificultad de lanzar una postura común cuando se tienen que recoger las sensibilidades de 27 países, además del Parlamento. "Pero a mí me produce mayor atractivo que no sea al final una sola persona quien decida, que es esa tentación autoritaria que hay por parte de muchos en Europa y en muchos sitios", señala. Europa rechaza la guerra contra Irán, pero sufre sus consecuencias Anna Bosch Precisamente en las últimas semanas se han recrudecido las críticas internas a Von der Leyen por asumir en su persona la postura exterior de la Unión, cuando no es su competencia sino la del Consejo, y en todo caso, de la Alta Representante, Kaja Kallas.