Kallas responde a las críticas de Trump a la UE y le sugiere que las dirija a Rusia

La alta representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha respondido este martes a las críticas vertidas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, contra la Unión. Kallas le ha sugerido que las dirija contra Rusia.

"La Unión Europea es la misma esencia de la libertad", ha declarado Kallas. "Las críticas sobre las libertades aquí deberían ir dirigidas en una dirección diferente. A Rusia, tal vez, donde el disenso está prohibido, donde la prensa libre está prohibida, donde la oposición política está prohibida, donde X o Twitter, como lo conocemos, está también prohibido", ha añadido.

"También podemos señalar mucho lo que está mal en Estados Unidos, pero ese no es el modo en que trabajamos. No vamos a inmiscuirnos en los asuntos internos de otros países", ha apostillado Kallas en una comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara.

Kallas cree que las declaraciones de Trump son una "provocación". "Creo que debemos tener más confianza en nosotros mismos porque todas estas cosas las lees y sabes que en lo que respecta a Europa no son ciertas. Me parece que está hecho como una provocación para que reaccionemos", ha dicho Kallas

No obstante, ha reiterado que EE.UU. sigue siendo el mayor aliado de la UE, y ha asegurado que la Unión está "construyendo su propia defensa, su propia industria de la defensa" y trabaja para "liberarse de las dependencias".

Trump ha puesto por escrito el enfoque de su Administración hacia la UE en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el pasado viernes. En este documento, que suele recoger las amenazas estratégicas a las que tiene que hacer frente EE.UU., Trump critica a la UE y alerta del supuesto "borrado" de la civilización europea por sus políticas migratorias y la baja natalidad, sumándose así a los discursos de la ultraderecha europea.

El presidente estadounidense ha redoblado su ataque contra la UE este mismo lunes, cuando ha asegurado que "va por mal camino" y "debe tener mucho cuidado", y ha calificado como "muy desagradable" la multa impuesta por Bruselas a la red social X, propiedad de su aliado Elon Musk, por incumplir sus obligaciones de transparencia.

Las declaraciones de Kallas se suman a la respuesta más firme, que hasta ahora era la única, por parte de la UE, y que llegó del presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa. Costa advirtió de que la Unión no aceptará ninguna "amenaza de interferencia en la vida política europea".

La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, aún no ha hecho ninguna declaración sobre las palabras de Trump.

Trump insiste y acusa a la UE de ser un grupo de países "en decadencia" En una entrevista publicada este martes en el medio estadounidense Político, Trump ha vuelto a lanzar críticas al ser consultado respecto a Europa. "Creo que son débiles. Pero también creo que quieren ser tan políticamente correctos que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer", ha dicho. Sobre la guerra de Ucrania, el republicano ha considerado que los dirigentes europeos "hablan pero no producen" y mientras tanto "la guerra sigue y sigue". "No están haciendo un buen trabajo. Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos aspectos", ha subrayado, convencido de que los países europeos "no saben qué hacer". También ha cargado contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y ha asegurado que "va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas". Trump ha considerado que este es "el momento" de que Ucrania celebre elecciones presidenciales, que serían las primeras desde 2019. "Creo que es el momento. Creo que es un momento importante para celebrar elecciones. Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé", ha dicho. Y ha cargado contra el presidente ucraniano al asegurar que "va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas". El mandatario norteamericano se ha mostrado molesto con el ucraniano porque, según dice, no se ha leído el último borrador de su plan de paz para poner fin a la guerra con Rusia. "Estaría bien que lo leyera", ha sentenciado.