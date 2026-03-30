Guerra de Irán, última hora en directo: aumentan a 2.076 los fallecidos en los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán
- Un 'casco azul' muere por el impacto de un proyectil en el sur de Líbano
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este lunes 31 días. El conflicto se ha cobrado ya la vida de un total de 2.076 personas y 26.500 han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, según el último balance oficial de las autoridades iraníes. además de más de un millar en Líbano.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el domingo "ampliar aún más la zona de seguridad existente" en el sur del Líbano, anticipando una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino. Asimismo, según The Washington Post, el Pentágono se prepara para varias semanas de operaciones terrestres en Irán, en la misma jornada en la que la Guardia Revolucionaria informó de que había lanzado una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y las bases de Estados Unidos en Oriente Medio.
Estas son las últimas novedades:
- El OIEA confirma "graves daños" en una planta de agua pesada en Irán tras ataque israelí
- Trump asegura que EE.UU. "ya está trabajando" para controlar el estrecho de Ormuz
- EE.UU. ataca más de 11.000 objetivos y 150 barcos en el primer mes de la guerra
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Un 'casco azul' muere por el impacto de un proyectil en el sur de Líbano
La Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha informado en la madrugada de este lunes de la muerte de uno de sus miembros a causa de la explosión de un proyectil que también ha herido gravemente a otro integrante de las fuerzas de paz en una de sus posiciones en el distrito de Marjayún, gobernación de Nabatiye, en el sureste de Líbano.
"Un miembro de las fuerzas de paz falleció trágicamente anoche al explotar un proyectil en una posición de la FINUL cerca de Adshit al Qusair. Otro resultó gravemente herido", ha afirmado la misión en un comunicado en el que ha reclamado que "nadie debería perder la vida sirviendo a la causa de la paz".
“A peacekeeper was tragically killed last night when a projectile exploded in a UNIFIL position near Adchit Al Qusayr. Another was critically injured. No one should ever lose their life serving the cause of peace.“— UNIFIL (@UNIFIL_) March 29, 2026
Tras ello, la fuerza de paz de la ONU ha expresado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de filas del fallecido, quien "ha perdido la vida mientras cumplía valientemente con su deber", y ha mostrado su apoyo al miembro herido, que "se encuentra hospitalizado con lesiones graves". Con respecto al incidente, la misión ha asegurado "desconocer el origen del proyectil", si bien ha iniciado "una investigación para determinar todas las circunstancias" y ha advertido de que "los ataques deliberados contra las fuerzas de paz constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, y pueden constituir crímenes de guerra".
"Reiteramos nuestro llamamiento a todos los actores para que cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y garanticen la seguridad del personal y los bienes de Naciones Unidas en todo momento, incluso absteniéndose de acciones que puedan poner en peligro a las fuerzas de paz", reza el comunicado en el que la FINUL lamenta que "se han perdido demasiadas vidas a ambos lados de la Línea Azul en este conflicto".
"No hay solución militar. La violencia debe terminar", ha concluido. La misión de paz de Naciones Unidas ha registrado múltiples incidentes violentos desde que Israel comenzara una amplia campaña de bombardeos contra posiciones que atribuye al partido-milicia chií libanés Hezbolá, después de que este grupo emprendiera una serie de ataques al calor de la muerte del ayatolá Alí Jameneí, exlíder supremo iraní, en el primer día de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Sin embargo, en este período, las consecuencias más graves a nivel de personal de la FINUL habían sido heridos, como los tres 'cascos azules' sobre los que informó la fuerza después de que dos misiles alcanzaran la base del batallón de Ghana en Al Qawzá, en el suroeste de Líbano, durante un intercambio de disparos entre el Ejército israelí y Hezbolá.
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El OIEA confirma "graves daños" en una planta de agua pesada en Irán tras ataque israelí
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este domingo que la planta de producción de agua pesada de Jonbad, en el noreste de Irán, ha sufrido "graves daños y ya no está operativa" tras haber sido bombardeada el pasado viernes por Israel.
La agencia nuclear de la ONU ha asegurado en un comunicado que basa su información en "un análisis independiente de imágenes satelitales" y en los conocimientos que tiene del lugar. La instalación atacada produce agua pesada (óxido de deuterio), un material utilizado en ciertos reactores nucleares.
Según ha agregado el OIEA, la instalación "no contiene material nuclear declarado". Irán ha informado el viernes pasado del ataque contra la planta, situada cerca del reactor de agua pesada de Arak, inoperativo desde el gran acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y varias potencias, entre ellas Estados Unidos.
Israel ha confirmado el mismo día haber bombardeado el lugar, situada a unos 400 kilómetros al noroeste de Teherán. Reactores de este tipo pueden producir plutonio, una sustancia de doble uso, civil pero también militar para la fabricación de bombas nucleares. Desde el comienzo de la guerra hace un mes, tanto Israel como Estados Unidos han bombardeado varias instalaciones del controvertido programa nuclear de Irán.
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Trump asegura que EE.UU. "ya está trabajando" para controlar el estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este domingo que ya están trabajando en arrebatar a Irán el control del estrecho de Ormuz, clave para la navegación y el comercio de petróleo desde el golfo Pérsico. Trump ha concedido una entrevista telefónica al Canal 14 de la televisión israelí en la que le han preguntado si Estados Unidos tiene capacidad para tomar el control del estrecho de Ormuz. "Sí. Ya está pasando. Por su puesto", ha respondido.
Sin embargo, ha destacado la necesidad de que más países se impliquen en la ofensiva militar contra Irán. "Los países tienen que participar en la campaña", ha apuntado. Trump considera que la presión sobre Irán está teniendo ya resultado. "Creo que quieren" llegar a un acuerdo. "Están suplicando. Cualquier que esté siendo destruido querría (un acuerdo), ¿verdad?", ha argumentado.
Asimismo ha destacado la estrecha relación que mantiene con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "No puede haber una mejor coordinación que esta. La coordinación es muy estrecha. Tenemos una buena relación. No puede ser mejor", ha subrayado. El dirigente estadounidense ha valorado además la buena opinión que tiene entre la población israelí. "Quiero a Israel. Quiero a la gente de Israel y estoy muy orgulloso y feliz por su apoyo", ha indicado antes de destacar que tendría un 99 por ciento de apoyo. "Una encuesta realizada esta mañana revela que tengo un 99 por ciento de apoyo. Nadie jamás ha tenido algo así, así que estoy muy orgulloso", ha reseñado sin citar la fuente de dicha encuesta.
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El presidente iraní emplaza a Trump a percatarse de las manifestaciones internas y contra el "Israel primero"
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha instado al presidente estadounidense, Donald Trump, a escuchar el mensaje de las multitudinarias manifestaciones convocadas el sábado en las principales ciudades norteamericanas bajo el lema "No Kings".
"El pueblo americano está enfadado por el 'Israel primero'. Están cansados de que los reyes israelíes gobiernen la democracia estadounidense", ha apuntado Pezeshkian en un mensaje publicado en redes sociales. "Los expertos en inteligencia artificial de Estados Unidos deberían informar al presidente Trump de la realidad y de que la gente de su país participa en las protestas de No Kings", ha argumentado Pezeshkian.
“AI experts in the United States should make President Trump aware of the reality of people in his country participating in the "No Kings" protests. The American people are angry about "Israel First".— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 29, 2026
They are tired of Israeli kings ruling over American democracy.“
Decenas de miles de personas tomaron el sábado las calles en una protesta convocada por el movimiento Sin Reyes, No Kings, denuncia la guerra, el alto coste de la vida y las políticas conservadoras. Hubo marchas en ciudades como Nueva York, Washington, San Francisco, Seattle e incluso fuera de Estados Unidos.
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Aumentan a 2.076 los fallecidos en los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán
Un total de 2.076 personas han muerto y 26.500 han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, según el último balance oficial de las autoridades iraníes.
El Ministerio de Sanidad iraní ha proporcionado estas cifras, recogidas por la televisión panárabe Al Jazeera, y ha indicado que entre los fallecidos hay 216 menores de edad, la mayoría niñas de la escuela de Minab bombardeada el primer día de la campaña estadounidense-israelí.
Además, sobre los heridos, explica que hasta 1.767 son menores de edad y destaca que hay 336 centros de salud y de atención a emergencias dañados por los ataques. Por su parte, la ONG Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRANA) ha informado de 701 ataques en las últimas 24 horas, una de las cifras diarias más altas desde el inicio de la guerra, que se han traducido en 173 muertes, entre militares y civiles. La gran mayoría de los ataques, un 74%, se han producido en Teherán.
En total, desde el inicio de los bombardeos el 28 de febrero, HRANA, ha contabilizado 1.551 muertes de civiles -incluidos 236 menores- y 1.208 muertes de militares, así como 702 muertes sin clasificar, 3.461 en total. Este mismo domingo, la Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.