Netanyahu recula y da acceso "inmediato" al Santo Sepulcro mientras España convoca al representante israelí por el veto

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha revocado la prohibición de entrada al Santo Sepulcro a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, y ha asegurado que puede "celebrar servicios religiosos según desee".

"He dado instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén", ha asegurado Netanyahu en X, tras haber justificado su veto a la basílica por motivos de "seguridad".

Pizzaballa quiso oficiar este domingo durante el Domingo de Ramos una bendición y misa privada, con tan solo otras tres personas, en la Basílica del Santo Sepulcro. La Policía israelí se lo impidió, pese a estar respetando las restricciones por seguridad que limitan el aforo a 50 personas debido a la guerra con Irán.

La consternación internacional fue inmediata, con líderes europeos en Italia, Francia, Hungría, España o Portugal condenando la medida adoptada por el Gobierno israelí, pero también el propio embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, que señaló que con el rezo judío las autoridades israelíes no estaban siendo igual de restrictivas. "Las iglesias, sinagogas y mezquitas de Jerusalén cumplen con la restricción de 50 personas o menos. Resulta difícil comprender o justificar que se le impida al Patriarca entrar a la iglesia el Domingo de Ramos para una ceremonia privada", dijo Huckabee en X, después de argumentar que "los cuatro representantes de la Iglesia Católica estaban muy por debajo" del límite de 50 personas.

España convoca a una representante israelí El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado este lunes que la encargada de negocios de Israel en España ha sido convocada en la sede de su ministerio para trasladarle oficialmente la "protesta" del Gobierno español por la misa vetada en Jerusalén. En declaraciones a RAC1, Albares ha deplorado que la Policía de Israel impidiera al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, una medida que Netanyahu justificó por presuntos motivos de seguridad. "Hemos convocado a la encargada de negocios de Israel, esta mañana, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle nuestra protesta, para indicarle que esto no puede volverse a repetir, que el culto católico debe poder celebrarse con normalidad, como se ha celebrado históricamente siempre", ha explicado Albares. Para el ministro, se trata de una "medida muy preocupante" que no se justifica "en absoluto" por supuestos motivos de seguridad y que resulta "inaceptable". "Esto ya viene de antes. Tampoco se ha permitido a otros cultos, al culto musulmán, por ejemplo, acceder a los Santos Lugares. Viene habiendo una serie de obstáculos para distinto credos, incluido el cristiano y el católico", ha denunciado. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó el domingo este "ataque injustificado a la libertad religiosa", a lo que respondió el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que le afeó sus críticas y afirmó que "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel". La Policía israelí impide al patriarca latino de Jerusalén oficiar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro