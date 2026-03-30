El Gobierno cierra el espacio aéreo español a los aviones implicados en la guerra en Irán

El Gobierno ha cerrado el espacio aéreo español a los aviones implicados en la guerra de Irán, promovida por Estados Unidos e Israel, según ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha recordado que tampoco se ha autorizado el uso de las bases militares estadounidenses de Rota y Morón para el conflicto.

"Ni se autorizan las bases ni la utilización del espacio aéreo para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", ha subrayado la ministra ante los medios.

La prohibición no afecta solo a los despegues desde suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en Reino Unido o Francia.

La decisión del Gobierno de impedir el uso de las bases militares de Rota y Morón en la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán ya fue contestada desairadamente por el presidente Donald Trump a principios de marzo con la amenaza contra España de romper relaciones comerciales.

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