Sánchez reivindica su 'no a la guerra' en Irán en una carta a la militancia: "Estamos en el lado correcto"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha remitido este domingo una nueva carta a los militantes socialistas, en esta ocasión con motivo de la guerra en Irán, que cumple un mes, para decirles que están "en el lado correcto" de la historia y que son "una referencia" para los progresistas de todo el mundo y para quienes creen en la paz. Y ha defendido las medidas anticrisis del Ejecutivo para proteger a la ciudadanía de los efectos del conflicto.

"Desde el primer momento, España tuvo clara su posición", ha aseverado Sánchez, que ha defendido de nuevo el 'no a la guerra' porque esas cuatro palabras lo "encierran todo": "La memoria, la dignidad y el compromiso de un país". Y lo hace cuando el conflicto se ha cobrado ya más de 2.000 vidas en Oriente Medio y son ya cuatro millones de personas "obligadas a abandonar sus hogares", además de provocar efectos económicos que sufren todas las sociedades.

Sánchez ha defendido también que el 'no a la guerra' de hoy nace de la "conciencia colectiva" de 2003, cuando muchos protestaron en las calles por la guerra en Irak, que apoyó el gobierno de José María Aznar, gritando esas palabras.

Compara su postura con la de Aznar en 2003: "Nos colocó en el lado incorrecto" "Aprendí lo que ocurre cuando un gobierno decide ignorarlas. Cuando da la espalda a su gente y se pliega ante los intereses de una potencia extranjera. Cuando se desprecia la verdad y se coloca a un país en el lado incorrecto de la historia. Pero, sobre todo, aprendí lo que pasa cuando un pueblo entero se levanta con valentía y decoro. Cuando millones de personas llenan las calles para decir "no en mi nombre"", ha sostenido. "Yo estuve allí. Y muchos de vosotros también", ha proseguido el jefe del Ejecutivo, que ha recalcado que en las calles se forjó "la certeza de que paz no es una consigna, sino una convicción". "No es un lujo, sino una necesidad. No es una súplica, sino una exigencia", ha proseguido, y ha dicho que, por eso, cuando los socialistas gobiernan actúan "en consecuencia". Así, ha puesto el ejemplo de el apoyo a Ucrania ante la guerra de Rusia, o a Palestina ante la guerra de Gaza. "Ahora gritamos alto y claro que esta guerra ilegal tiene que acabar ya", ha proseguido, pero ha subrayado "con toda claridad" que "no todos están en ese lugar", en referencia a la derecha española, de quienes ha dicho que "dudan cuando hay que ser firmes" y que "se esconden en la ambigüedad cuando hay que tomar partido". Son, en definitiva, "quienes hablan de paz pero nunca molestan a quienes hacen la guerra". Por contra, ha aseverado que los socialistas saben de qué lado están, ya que "el socialismo es, ante todo, humanidad" para poder "sentir como propio el dolor de otros" más allá de las fronteras. El socialismo, ha proseguido, "es no acostumbrarse a la injusticia" ni "resignarse nunca a la violencia".

Defiende sus medidas anticrisis: "El mayor escudo social de toda la UE" Pero también, ha incidido, "es justicia". Por eso, ha recordado las medidas del Ejecutivo que se convalidaron el pasado jueves en el Congreso para hacer frente a los efectos de la guerra, porque "sus consecuencias ya están entrando en nuestras casas". Son medidas para combatir las subidas de precios en la factura de la luz, la cesta de la compra o las hipotecas. En cambio, no ha mencionado el segundo real decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros y que todavía está pendiente de convalidar con la prórroga de los alquileres y que fue pactado con Sumar bajo presión de los de Yolanda Díaz. Con todo, ha reivindicado un paquete de medidas que supone "el mayor escudo social y económico de toda la UE" con una inversión de 5.000 millones para proteger a los hogares y las empresas "de las consecuencias más lesivas de la guerra".