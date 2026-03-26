El PSOE acusa al PP de "buscar excusas" para votar contra los decretos sociales: "El único plan es la destrucción de Sánchez"

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado al PP de "buscar excusas" para votar en contra de los decretos sociales como el que este jueves se vota en el Congreso con 80 medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. "El único plan es la destrucción de Pedro Sánchez", ha asegurado en Las Mañanas de RNE.

Además, Mínguez, preguntada por su opinión sobre el debate de este miércoles en el Congreso, ha dicho que se pudo ver al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "totalmente perdido". "Le sienta mal la política nacional y ayer lo pudimos ver, vimos a un Feijóo perdido donde coincidió que el número 2 se fue a Extremadura a negociar el acuerdo de investidura de María Guardiola", ha afirmado Mínguez.

En la convalidación del decreto anticrisis que este jueves se debate en el Congreso de los Diputados ha dicho que le "extrañaría mucho" que votara 'sí' al porque en los 30 decretos sociales ha llevado el Gobierno a votación "jamás el PP ha votado que sí" y ha enumerado varios, como las ayudas por la dana, la crisis del covid, la erupción del volcán de la Palma o las medidas dirigidas al impacto de la guerra de Ucrania.

"El voto del PP no sirve para nada, y eso los ciudadanos tienen que saberlo", ha afirmado Mínguez, que asegura que le extrañaría mucho que votara 'sí' al decreto anticrisis.