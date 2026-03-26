El PSOE acusa al PP de "buscar excusas" para votar contra los decretos sociales: "El único plan es la destrucción de Sánchez"
- La portavoz de la Ejecutiva del PSOE asegura que vieron a Feijóo "totalmente perdido" en el debate en el Congreso
- Advierte sobre las elecciones en Andalucía: "Veremos como explota en la investidura de Guardiola"
La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado al PP de "buscar excusas" para votar en contra de los decretos sociales como el que este jueves se vota en el Congreso con 80 medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. "El único plan es la destrucción de Pedro Sánchez", ha asegurado en Las Mañanas de RNE.
Además, Mínguez, preguntada por su opinión sobre el debate de este miércoles en el Congreso, ha dicho que se pudo ver al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "totalmente perdido". "Le sienta mal la política nacional y ayer lo pudimos ver, vimos a un Feijóo perdido donde coincidió que el número 2 se fue a Extremadura a negociar el acuerdo de investidura de María Guardiola", ha afirmado Mínguez.
En la convalidación del decreto anticrisis que este jueves se debate en el Congreso de los Diputados ha dicho que le "extrañaría mucho" que votara 'sí' al porque en los 30 decretos sociales ha llevado el Gobierno a votación "jamás el PP ha votado que sí" y ha enumerado varios, como las ayudas por la dana, la crisis del covid, la erupción del volcán de la Palma o las medidas dirigidas al impacto de la guerra de Ucrania.
"El voto del PP no sirve para nada, y eso los ciudadanos tienen que saberlo", ha afirmado Mínguez, que asegura que le extrañaría mucho que votara 'sí' al decreto anticrisis.
Advierte de que las elecciones Andalucía pueden "explotar en la investidura de Guardiola"
En relación a las elecciones en Andalucía del 17 de mayo y cómo afronta el PSOE-A esta cita electoral, Mínguez ha dicho que van "con todo" y que van a explicar a la gente la importancia de que haya un Gobierno de izquierdas en las comunidades autónomas. Y ha afirmado que no "hacía falta ir" las dos últimas convocatorias electorales en Extremadura y Aragón porque "solo se trataba de hacer buena política".
En este sentido, ha advertido que la presidenta del PP en funciones en Extremadura, María Guardiola "se encuentra sin presupuestos ni investidura", ya que aún no ha llegado a un pacto con Vox, y el presidente andaluz, Juanma Moreno "le ha puesto encima de la mesa unas elecciones que veremos como explota en la investidura".
“🔴ENTREVISTA | Hablamos con @montseminguez , portavoz del @PSOE— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) March 26, 2026
🗣️ "Moreno Bonilla ha puesto encima de la mesa unas elecciones que ya veremos cómo explota en la investidura de la señora Guardiola en Extremadura."
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Mínguez ha puesto como ejemplo los gobiernos donde está el PSOE, como el de Cataluña, con Salvador Illa, que tienen "planes" para "proteger a la gente", y otros como el del País Vasco o Navarra, en los que participa el PSOE, mientras que en los 12 gobiernos del PP, asegura que "no hay nada".