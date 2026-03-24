Jorge Azcón se disculpa tras asegurar que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido disculpas este martes por aludir al físico de las socialistas Pilar Alegría y María Jesús Montero, aunque ha aprovechado para recordar que la andaluza no lo hizo cuando se refirió a la calvicie del secretario general del PP, Miguel Tellado.

Durante la mañana, Azcón ha dicho en un acto público organizado por 'El Confidencial' en Zaragoza que Pilar Alegría "físicamente es más atractiva que María Jesús Montero", a quien se le va a poner, a su juicio, "mucha peor cara" que a la aragonesa tras las elecciones en Andalucía, a lo que la exministra de Educación ha respondido llamándolo "Jorge Torrente... El que quiere ser presidente", en alusión a la última película de la saga protagonizada por Santiago Segura y estrenada recientemente.

En respuesta a esta polémica, Azcón ha publicado un mensaje en X en el que recuerda que "recientemente la ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie", pero reconoce "el error" de hablar de su apariencia física sin darse cuenta de que "puede resultar ofensivo". "Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas", ha zanjado Azcón.

Por su parte, Montero, en una intervención ante los medios de comunicación en la sede del PSOE de Andalucía en Sevilla, ha señalado que el PP de Juanma Moreno, al que pertenece Azcón, "desprecia a las mujeres". La secretaria general del PSOE andaluz y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha añadido que Moreno había adelantado que la campaña de las elecciones regionales, previstas para el 17 de mayo, "iba a ser sucia" y se ha cumplido "este primer día".

"Habrán escuchado las palabras del señor Azcón sobre mi falta de atractivo físico", ha señalado Montero en su intervención. La socialista ha reivindicado también que es "la única mujer" candidata a la Presidencia de la Junta en estas elecciones. Montero ha añadido que palabras como la de Azcón ponen de relieve "la falsa moderación de Moreno Bonilla, que insta a otros a que usen estas cuestiones y luego va de moderado".

Tras conocerse las disculpas, Moreno Bonilla ha señalado que "Azcón ha pedido disculpas y es lo correcto" por unas "palabras desafortunadas" y que cuando una persona se equivoca "lo que uno tiene que hacer es corregir pidiendo disculpas".