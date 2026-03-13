El PP formaliza la candidatura de Azcón en Aragón, aunque sin fecha para el debate, a la espera del acuerdo con Vox
- El presidente en funciones lleva las negociaciones en primera persona, de "forma discreta, tranquila, a fuego lento"
- La fecha límite para celebrar el debate de investidura en Aragón es el 3 de mayo
El resultado de las pasadas elecciones del 8 de febrero en Aragón señala, según la secretaria general del PP en la Comunidad, que "Jorge Azcón es el único candidato que tiene una posibilidad real de articular una mayoría parlamentaria para conformar gobierno estable, sólido y con garantías para Aragón". Así lo ha indicado Ana Alós tras reunirse con la presidenta de las Cortes aragonesas.
En ese encuentro Alós ha trasladado formalmente a María Navarro la candidatura del popular Azcón para revalidar su cargo como presidente de la Comunidad. Sin embargo, como todavía no hay acuerdo con Vox, no se ha propuesto fecha para ese debate de investidura.
Con esta cita entre Navarro y Alós, ha concluido la ronda de contactos de la presidenta de la cámara con los grupos parlamentarios, previa a la propuesta de un candidato a la presidencia de Aragón. Ese debate debe celebrarse, tal como marca el Estatuto de Autonomía de la comunidad, antes del 3 de mayo, dos meses después de la constitución de la Asamblea regional en la Aljafería.
Sin fecha para la investidura, al no haber acuerdo con Vox
Según la secretaria general del PP, "es lógico, razonable y coherente con el resultado" que Azcón sea el candidato a la presidencia, ya que el mandato de las urnas "sitúa al PP como fuerza política llamada a liderar". Sin embargo la victoria electoral recabada por de los de Feijóo en los comicios de febrero no les basta para conformar gobierno en solitario. El PP obtuvo 26 asientos en el pleno de las Cortes, lejos de los 34 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Por eso busca un acuerdo con Vox.
Esa negociación, ha explicado, continúa. Y la aborda "en primera persona" el candidato popular, Jorge Azcón, como presidente autonómico del PP.
Sin embargo, todavía no ha llegado el ansiado pacto con los de Abascal. Y aunque Ana Alós ha señalado que espera que sea "cuanto antes mejor", también ha pedido calma: "Las negociaciones están abiertas, siguen avanzando" de forma "discreta, tranquila, a fuego lento". Azcón busca un "acuerdo de gobierno y un acuerdo global", ha dicho.
La secretaria general del PP en Aragón ha insistido: "cuando se haya conseguido el acuerdo final se establecerá la fecha" del debate de investidura. Lo importante, según Alós, es "llegar al mejor acuerdo, un acuerdo global y estable".
Para conseguirlo, ha dicho, Azcón "tiene las manos libres". La negociación, añade, no se ha paralizado por las elecciones en Castilla y León del próximo domingo y se circunscriben, según ha explicado, a Vox. El resto de grupos parlamentarios, PSOE, CHA, Teruel Existe e IU, ya han manifestado que votarán en contra de su investidura.