El PP formaliza la candidatura de Azcón en Aragón, aunque sin fecha para el debate, a la espera del acuerdo con Vox

El resultado de las pasadas elecciones del 8 de febrero en Aragón señala, según la secretaria general del PP en la Comunidad, que "Jorge Azcón es el único candidato que tiene una posibilidad real de articular una mayoría parlamentaria para conformar gobierno estable, sólido y con garantías para Aragón". Así lo ha indicado Ana Alós tras reunirse con la presidenta de las Cortes aragonesas.

En ese encuentro Alós ha trasladado formalmente a María Navarro la candidatura del popular Azcón para revalidar su cargo como presidente de la Comunidad. Sin embargo, como todavía no hay acuerdo con Vox, no se ha propuesto fecha para ese debate de investidura.

Con esta cita entre Navarro y Alós, ha concluido la ronda de contactos de la presidenta de la cámara con los grupos parlamentarios, previa a la propuesta de un candidato a la presidencia de Aragón. Ese debate debe celebrarse, tal como marca el Estatuto de Autonomía de la comunidad, antes del 3 de mayo, dos meses después de la constitución de la Asamblea regional en la Aljafería.