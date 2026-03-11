Azcón dice que "no hay nada que contar" sobre la negociación con Vox, que califica el acuerdo de "muy incipiente"

Más de un mes después de la cita de los ciudadanos de Aragón con las urnas y a pocos días de que se celebren las elecciones castellanoleonesas, continúan los contactos entre Partido Popular y Vox para conformar el próximo Ejecutivo aragonés. El presidente en funciones, Jorge Azcón, ha indicado que lleva esa negociación "de forma personal, con discreción", y ha considerado que "a día de hoy no hay nada que contar".

"Creo que todo el mundo lo sabe y que todo el mundo que me conoce sabe que esas negociaciones las voy a llevar yo personalmente, y en Castilla y León va a ocurrir exactamente lo mismo que en Aragón en lo que tienen que ver con las negociaciones", ha dicho Azcón.

Como ejemplo de esta forma de actuar ha citado la constitución de la Mesa de las Cortes de Argón la pasada semana y la elección de la presidenta, la 'popular' María Navarro. "Estoy convencido de que tendremos la oportunidad de verlo en el futuro" ha avanzado para mostrar su reticencia a "comentar los comentarios" que surjan todos los días.

"Cuando haya acuerdos, cuando haya avances, los medios de comunicación, para que sean los aragoneses los primeros que se enteren, serán los primeros en conocerlo. Pero a día de hoy no tengo que contarles nada", ha zanjado.

Azcón cree que la negociación debe hacerse "sin ruido" Sobre las reuniones o contactos que haya mantenido con Vox, ha recordado que ya dicho en su día que "todos estos procesos se tienen que llevar sin ruido, son procesos que se tienen que llevar con la discreción, con las que las cosas importantes trabajamos las personas adultas". Por eso, ha argumentado que seguirá trabajando con esa discreción, y con "esa filosofía de llegar a acuerdos, a buenos acuerdos con los aragoneses". Además del aragonés, sigue pendiente de constitución el Ejecutivo de Extremadura, donde María Guardiola y los de Abascal todavía no han sellado un pacto de gobierno, a pesar de que las elecciones en esa comunidad se produjeron el pasado 21 de diciembre. "Extremadura es Extremadura y Aragón es Aragón. Es evidente que en Aragón vamos a tomar nuestras propias decisiones", ha respondido ante la posibilidad que se enfrentar a un escenario como el vivido por la candidata del PP en la región extremeña. Azcón ha reiterado de nuevo que trabajará para que haya un "gobierno lo antes posible".

Según Nolasco, el pacto entre PP y Vox es "muy incipiente" Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha tachado de "muy incipiente" un posible acuerdo con el PP para la investidura como presidente de Aragón de Jorge Azcón. Tras reunirse con la presidenta de las Cortes de Aragón, la popular María Navarro, Nolasco ha afirmado que hace falta "trabajar más y mejor" por ese pacto y que "está todo en el aire". Ese encuentro se ha celebrado en el marco de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la investidura a la Presidencia de Aragón, que llevará mañana al despacho de la presidenta de la Cámara aragonesa a la socialista Pilar Alegría y el viernes al popular Jorge Azcón. La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, recibe al portavoz de Vox, Alejandro Nolasco EFE/ Javier Cebollada El encuentro entre Navarro y Nolasco ha sido "muy cordial y correcto", según el líder de Vox, en el que ha traslado la voluntad de su partido de alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP, condicionado a un "cambio de rumbo urgente" en las políticas de las populares, que sea "detallado y específico" y que incluya políticas y plazos de ejecución concretos. "Para Vox las políticas van siempre antes que los sillones", ha remarcado Nolasco. En ese aspecto, ha insistido en que su partido no se conforma "ni con generalidades ni con futuribles ni con promesas a largo plazo" en unas negociaciones que ha calificado de "discretas", en las que no ha habido ningún pacto, ni tácito ni formal, de retrasarlas por las citas electorales los acuerdos. "Estas cosas -ha apostillado- llevan su tiempo", porque requiere acordar políticas concretas y después, en función del acuerdo, Vox decidirá si es mejor entrar en el gobierno o si se queda en la oposición si hay garantías suficientes de que esas políticas se van a cumplir. Por eso, ha insistido en que "está todo en el aire" y que es difícil establecer el grado de acuerdo con el PP porque es aún "muy incipiente". Y aunque es consciente de que Vox no puede exigir el 100 % de su programa, ha incidido en que a los de Azcón no le dan los números para aplicar el 100 % del suyo y han de salir de "su baldosa".