Abascal acusa al PP de ejercer "una guerra sucia" contra Vox y constata la "dificultad" de pactar en Extremadura y Aragón

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este lunes al PP y al PSOE de promover "mentiras", "una guerra sucia" y "una demonización" contra su formación, y ha constatado la "dificultad" de "negociar" y llegar a acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón con los 'populares'.

En una declaración a los medios sin preguntas, Abascal ha denunciado un "ataque permanente" contra Vox para, según ha deslizado, desgastarlos en el marco de los sucesivos procesos electorales en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía y sabotear las conversaciones de cara a futuros pactos.

Así, ha aludido a la crisis interna derivada de la expulsión de Javier Ortega Smith y de la expulsión cautelar del exlíder del partido en Murcia, José Ángel Antelo, aunque no los ha mencionado concretamente.

Abascal ha hablado de "mentiras que no cesan" e "insinuaciones de todo tipo, incluidas de corrupción", procedentes tanto del PP como del PSOE. "Precisamente las dos fuerzas políticas que han perpetrado las peores corrupciones y han creado estructuras de corrupción durante muchas décadas", ha apostillado, antes de recordar que su partido no tiene casos de este tipo en los tribunales y, "en cambio, recibe el ataque de todos aquellos que deberían callar".

Asimismo, el líder del partido de ultraderecha ha arremetido contra "el Gobierno criminal" de Pedro Sánchez, al que ha tildado de "aprendiz de tirano capaz de utilizar cualquier cosa para desviar la atención, desde abrazarse a una guerra hasta disfrutarla". También, ha cargado contra el PP, una "veleta azul, capaz de decir una cosa y la distinta en función del territorio que están pisando".

Abascal: el PP "prefiere pactos con el PNV y con el PSOE" Con este contexto y en esta declaración ante la prensa, el líder de Vox ha ratificado la "dificultad" para "llevar adelante y a buen puerto negociaciones" para conformar ejecutivos autonómicos de coalición con el PP, después de los comicios de Extremadura y Aragón, en los que su formación duplicó su representación, por lo que exige ahora puestos en los gobiernos. Abascal ha aprovechado para decir que el PP "prefiere pactos con el PNV y con el PSOE" antes que con Vox, y ha abundado en las críticas contra los populares por su connivencia con los socialistas. Se ha basado en acuerdos alcanzados por los partidos mayoritarios para la conformación del Tribunal de Cuentas, el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o las comisiones parlamentarias. Feijóo recupera el contacto con el PNV tras una conversación "larga, sincera y respetuosa" con Aitor Esteban El líder de Vox, además, ha asegurado que Feijóo ha errado en su estrategia de convocar elecciones en Extremadura y Aragón para sacudirse a su formación. "Después de este maratón que terminará este domingo podemos concluir que Feijóo ha cometido un grave error impidiendo que se llegase a acuerdos con Vox en Extremadura y Aragón parecidos al de la Comunidad Valenciana", ha insistido.