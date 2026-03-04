Feijóo recupera el contacto con el PNV tras una conversación "larga, sincera y respetuosa" con Aitor Esteban

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recuperado el contacto con el líder del PNV, Aitor Esteban, con quien ha mantenido una conversación "larga, sincera y respetuosa", según ha señalado este miércoles en un desayuno informativo en Bilbao donde han coincido ambos. Según han informado con posterioridad fuentes 'populares', el encuentro tuvo lugar en Madrid hace varias semanas, a petición del PNV, y en ella Feijóo trasladó al PNV que "el respaldo a Sánchez es un inmenso error que va contra los intereses de la mayoría de los españoles y, por tanto, también de la sociedad vasca".

A raíz de este encuentro, según Feijóo, se ha abierto "un nuevo camino" de relación con los jeltzales, aunque ha afirmado, en línea con lo que manifestó en la reunión, que sigue sin comprender que los de Aitor Esteban sean "socio permanente del sanchismo" por las "muchas incompatibilidades y pocas coincidencias" entre ambas partes, aunque ha destacado que mantiene una relación de "lealtad" y de "respeto sincero" con el PNV. Además, ha advertido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha elegido como pareja de baile a Bildu" también para gobernar en Euskadi y cree ese "entendimiento" quiere materializarlo a medio plazo.

Preguntado por las negociaciones del PNV con el PSE-EE y EH Bildu sobre la reforma del Estatuto vasco, y si su partido la apoyaría en el Congreso, Feijóo ha abogado por "no dejarse llevar por la moda de las reformas estatutarias", cuando los textos vigentes fueron fruto de "un gran consenso" y han facilitado "las mayores cotas de autonomía y prosperidad". Además, ha advertido del "riesgo de fractura social" si una posible reforma estatutaria "tiene la firma de Bildu". "Veremos si se concreta", ha señalado.

Feijóo, que ha participado en el desayuno informativo Fórum Europa- Tribuna Euskadi en Bilbao, presentado por el presidente de los populares, Javier de Andrés, ha compartido mesa presidencial, al inicio del encuentro, con la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, y el líder del PNV, Aitor Esteban.

Una foto que refleja el reinicio de relaciones PP-PNV De esta manera se ha dado la foto que refleja el reinicio de relaciones con el PNV, después de que los jeltzales cerraran la puerta a negociar su investidura tras ganar las elecciones generales de julio de 2023, al necesitar el líder de PP también el apoyo de Vox. Esta negativa ahondó en la fractura que se produjo por el respaldo de los nacionalistas vascos a la investidura de Pedro Sánchez, que desalojó del Gobierno a Mariano Rajoy. Tal como ha reconocido en el desayuno el presidente de los populares, Feijóo lamentó "profundamente" que el PNV no le apoyara como presidente del Gobierno, cuando le faltaban cuatro escaños para lograrlo, algo que ya transmitió en su momento al anterior presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar --también presente en el desayuno--, y que ha trasladado recientemente a su sucesor, Aitor Esteban, con el que ha mantenido la "conversación larga, sincera y respetuosa". "Creo que eso es bueno, porque hemos de tener relaciones entre partidos democráticos respetuosas, sinceras, y aclarar algunas de las cuestiones que probablemente no estaban lo suficientemente claras", ha indicado. En esta línea, ha dicho que el PP tiene "un proyecto para Euskadi, no para hacerlo más independiente", sino "para hacerlo más próspero" y, tras apuntar que sus "políticas industriales, económicas, energéticas, laborales", por lo menos antes, coincidían con las del PNV, ha apostado por "seguir manteniendo esta relación de respeto sincera" entre ambas formaciones. Por todo ello, Feijóo ha insistido en seguir "recorriendo ese camino", aunque ha admitido que este "tiene meandros y lugares donde no se puede coincidir y otros donde es más fácil la convivencia y la coincidencia".