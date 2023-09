Los partidos nacionalistas vascos en el Congreso han confirmado este miércoles su 'no' tajante a la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. En la segunda jornada de este debate de investidura, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha aclardo que su "no rotundo" va hacia todo el "proyecto del bloque reaccionario", en el que ha incluido también a Vox, y ha criticado que intente ocultar con este "vodevil" de investidura su "soledad, incapacidad y fracaso".

Por su parte, el representante del PNV, Aitor Esteban, se ha dirigido a Feijóo para contradecir su máxima en su discurso de investidura, la de que sería presidente si hubiera accedido a pactar la amnistía y otras reclamaciones de nacionalistas vascos y catalanes. "Para añadir nuestros votos primero tendría que restar 33 votos", los de Vox, ha dicho, en referencia tanto a los diputados de su partido como a los de Junts. "Usted no ha renunciado a una mayoría porque nunca la ha tenido", ha insistido, y ha situado al partido de Santiago Abascal como una "ballena en la piscina con un tamaño imposible de esconder" que imposibilita sus pactos con el PP.

Sin embargo, tanto Aizpurua como Esteban han enfocado buena parte de sus intervenciones a otra hipotética investidura, la de Pedro Sánchez. La portavoz de Bildu ha pedido que las "aspiraciones mayoritarias" de vascos y catalanes sean "atendidas y respetadas" en una futura legislatura, que deberá ser la de los "avances sociales y nacionales" y la de la "agenda plurinacional". Ha reclamado "abrir nuevos escenarios democráticos" y ha mencionado "el derecho internacional que reconoce al conjunto de naciones del mundo", una referencia velada a la autodeterminación.

Por su parte, Esteban ha parafraseado al propio Feijóo, en unas declaraciones del pasado 6 de septiembre que luego tuvo que matizar, para pedir "un encaje pactado con Euskadi y Cataluña" que dibuje "un horizonte de estabilidad. Además, se ha referido a la amnistía a los líderes del 'procés', que el martes sobrevoló toda la sesión en el Congreso: "Si como dice la señora Gamarra, hay que elegir entre Feijóo y amnistía, así las cosas, amnistía".

Feijóo, "orgulloso" del 'no' de Bildu y crítico con el pacto de PNV y PSOE

En su turno de réplica, el candidato del PP ha sido muy duro contra EH Bildu, un partido al que no respeta, ha asegurado, a diferencia de al PNV. "Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez, yo no los quiero", ha asegurado, y se ha mostrado especialmente "orgulloso" de recibir su 'no'. Además, se ha dirigido al PSOE para reprochar sus pactos con los abertzales: hay que tener "mucho cuajo y poca memoria democrática para pactar con quien no condena el asesinato de sus compañeros de partido".

Feijóo ha rechazado las críticas por reaccionario que le ha dirigido Aizpurua y ha dicho a los diputados de EH Bildu: "Josu Ternera, uno de sus jefes, dijo que los muertos eran para que el Gobierno tuviese elementos de análisis, ¿y viene a hablar aquí de reaccionario? Siguen llevando a condenados por delitos de sangre en las listas y vienen a dar lecciones de democracia al Congreso de los Diputados". Y ha provocado un aplauso en pie de su bancada cuando ha ironizado al decir que "hemos aprendido hoy que los españoles tienen que estar agradecidos a Bildu, sobre todo los huérfanos, las viudas y viudos, los hermanos que se quedaron sin hermanos".

También se ha dirigido al PNV, al que le ha reprochado sus pactos con el PSOE, y, como hizo el martes, criticar que asuma "el programa económico de Podemos". "¿Quieren seguir siendo el kleenex del PSOE en los próximos años?", les ha preguntado, y les ha reprochado que rechace apoyar su investidura porque Vox está en medio pero sí entre en la ecuación para hacer presidente a Sánchez en un Gobierno apoyado por EH Bildu. Además, ha advertido a los jeltzales que pueden perder su condición de primera fuerza en las próximas elecciones en el País Vasco, y que podrían superarle los abertzales.

Estos comicios, que se celebrarán el próximo año, han estado presentes de manera más o menos directa en las intervenciones tanto de un partido como de otro, con críticas cruzadas de PNV a Bildu. Aizpurua ha reivindicado que su partido "sigue creciendo", mientras que Esteban ha acusado a los abertzales de mentir por haber dicho que habían pactado con el PP tanto a nivel nacional como en instituciones como la Diputación de Gipuzkoa.