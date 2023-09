El ex alcalde de Valladolid y diputado del Partido Socialista Óscar Puente ha pedido a Alberto Núñez Feijóo (PP) que no “pierda el tiempo buscando traidores” para que le apoyen en su investidura y le ha avisado: “No quebrarán este PSOE”.

La elección de Puente para dar la réplica a Feijóo en lugar de Pedro Sánchez en el debate de investidura que ha comenzado este martes ha sido toda una sorpresa incluida para la mayoría de los socialistas (y, para el PP, un "desprecio") que se ha mantenido en secreto hasta el mismo momento en el que ha subido a la tribuna. Fuentes del PSOE han explicado que con la elección de Puente se buscaba poner a Feijóo ante el espejo cuando el 'popular' habla de que debe gobernar la lista más votada, ya que Puente ganó las elecciones en las pasadas elecciones municipales pero el PP le "impidió" gobernar.

Puente ha intervenido "de ganador a ganador" de unas elecciones para avisar a Feijóo de que "en una democracia parlamentaria, encabezar la lista más votada no es ganar las elecciones. Gana quien logra formar gobierno”.

El vallisoletano ha marcado un discurso muy duro, entre gritos de "fuera, fuera" y "vergüenza" por parte de la bancada 'popular', en el que ha cargado contra la "corrupción" del PP, la "soberbia" de Feijóo y su "amistad" con el narco Marcial Dorado y ha respondido a Feijóo: "Usted ni es presidente ni es de fiar". El propio líder del PP ha calificado de "lamentable" su discurso y ha dicho que no participaría en el "club de la comedia", si bien luego le ha replicado que el PSOE ha llegado "al cénit de su desprestigio".

“¿Por qué tiene mayor derecho a ser presidente del Gobierno que yo a ser alcalde de Valladolid?“

"Ya que estamos en igualdad de condiciones: ¿Por qué tiene mayor derecho a ser presidente del Gobierno que yo a ser alcalde de Valladolid?" o que Guillermo Fernández Vara a ser presidente de Extremadura, ha preguntado Puente. Y ha enumerado a varios dirigentes socialistas que perdieron las alcaldías de sus municipios ante la "coalición de perdedores" del PP con Vox en las pasadas municipales.

Ha recordado igualmente que el Artículo 99 de la Constitución estipula que será presidente el que obtenga la confianza del Congreso, no quien gane las elecciones, y ha dejado claro que "no hay nada ilegítimo ni reprochable en ello". Y tras pedirle a Feijóo que "no venga a reclamar lo que nunca ha dado", ha reprochado que "la única ley que defiende" el PP es la del "embudo": "Ustedes tienen que gobernar cuando son la lista más votada y cuando no también".

�� https://t.co/sI4OiO1ePr pic.twitter.com/fKnIzrRHXM“ — Radio Nacional (@rne) September 26, 2023 Por eso, ha cargado contra el presidente del PP por “dedicarse a perder el tiempo” el último mes haciendo “oposición” a Sánchez, cuando todavía no es candidato, y de faltar con ello al “respeto” al rey, al Congreso, “al pueblo español y a nuestra democracia”. Y le ha acusado de convertir este trámite parlamentario en una “auténtica farsa” precedida 48 horas antes de “una manifestación o lo que fuere” este domingo en Madrid para oponerse a la “investidura de otro candidato”, en referencia a Sánchez. También ha advertido a Feijóo de que “los dos últimos diputados que estaban en venta” en el Congreso (en referencia a los de UPN la pasada legislatura) ya los “compró” el PP para votar contra la reforma laboral. Y ha instado a Feijóo a aceptar que la culpa de que no pueda formar gobierno y de “sus males” no la tiene Sánchez ni de los españoles por “votar mal”. “Su problema no está fuera, sino dentro del PP”, ha afirmado, por no tener capacidad a su juicio de forjar alianzas con otras fuerzas cuando no obtiene mayoría absoluta. Así, ha asegurado que la última vez que gobernó pactando con otras fuerzas fue bajo el liderazgo de José María Aznar en 1196, ya que la última vez que el PP gobernó (con Mariano Rajoy) fue “gracias al PSOE”, que se abstuvo. “Pero no creerá que a nosotros nos han votado para hacerle a usted presidente”, le ha espetado, y ha expuesto que “la única propuesta” del PP las pasadas elecciones era “derrocar” a Sánchez. “Ese es su problema, su obsesión con Sánchez”, ha proseguido Puente, que ha cargado contra la “estrategia de acoso destructivo” del PP hacia el presidente del Gobierno. Y ha advertido: “No fue el sanchismo el que se llevó por delante a Rajoy y a Casado ni es el sanchismo el que le hará caer a usted”. El diputado ha respondido por otra parte a la propuesta de Feijóo de crear la figura de un “delito constitucional” bajo la premisa de que “fuera de la Constitución no hay democracia”: “Llevan camino de cinco años fuera de la democracia de este país” por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Carga contra la "desesperación" de Feijóo por llamar a una "rebelión" en el PSOE Puente ha cargado contra la forma “desesperada y patética” con la que Feijóo ha tratado de “cambiar a cualquier precio” el designio de los españoles en las urnas, llamando a provocar “una rebelión en el PSOE y con ello un nuevo tamayazo”. “Pierdan toda la esperanza de quebrar a este PSOE que tanto les molesta”, ha advertido el socialista (en una referencia velada a las reiteradas palabras de Feijóo en el pasado de que éste no es ya el PSOE sino el "partido sanchista". “Puede que no sea el mismo PSOE que hace 30 años”, ha expuesto Puente, si bien ha recalcado que al de entonces los ‘populares’ “le decían exactamente lo mismo” que ahora. “Puede que tampoco sea el mismo que dentro de 30 años”, ha proseguido, porque “para vivir más de 150 años hay que evolucionar”. “Pero el PSOE es, ha sido y será, estén tranquilos y no pierdan el tiempo buscando desertores o traidores para pasearles por los medios”. Sin hacer ninguna referencia explícita a las voces críticas de históricos socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra o Nicolás Redondo (recientemente expulsado del partido), ha dicho que “ninguno es ya representativo de este PSOE”, porque este partido “ya se blindó hace años contra cualquier injerencia externa en su proceso de toma de decisiones” y ya no es un partido “de sus dirigentes, ni actuales ni históricos”: “Es de sus militantes y, por consiguiente, del pueblo”. Estas palabras han provocado que toda la bancada del PSOE y la parte socialista del Gobierno, incluido Sánchez, se levantaran a aplaudir. Puente no se ha referido a la amnistía contra la que ha clamado Feijóo en su discurso de investidura, si bien ha espetado al líder 'popular' que en su partido "fueron capaces de hablar catalán en la intimidad" (en referencia a Aznar), "dialogar con ETA" cuando aún asesinaba, llamándola "movimiento nacional de liberación del pueblo vasco", y ofrecerles "perdón y generosidad". "¿Estaba eso en el programa electoral de Aznar de 1996?", le ha preguntado. También ha acusado al PP de meter a España en una guerra (en referencia a la de Irak) "sin escuchar a la calle sobre una base de mentiras" sostenidas por "el mismo que le marca el paso a día de hoy", ha proseguido. Y ha responsabilizado a la "soberbia" del PP el conflicto catalán por "torpedear el estatuto de autonomía" acordado en 2005 con el recurso ante el Tribunal Constitucional, que lo recortó en 2010. "De aquellos votos, estos lodos" y la "fractura de 2017". "Es cierto que los independentistas se equivocaron y cometieron una grave irresponsabilidad, pero la suya fue la falta de respeto a lo que votó el pueblo catalán" y que sirvió de "combustible al 'procés'", ha asegurado. Por último, ha asegurado que el PP tuvo al PSOE "ayudando" cuando le necesitó, como con la aprobación del artículo 155 de la Constitución. "Nosotros jamás hemos tenido el gesto recíproco del PP ni con la pandemia ni con la guerra. El PP nunca ha estado a la altura de este país", ha zanjado.