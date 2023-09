El plato fuerte en el pleno de investidura que este martes ha arrancado en el Congreso de los Diputados no era otro que el duelo entre los dos candidatos reales a la Presidencia del Gobierno. Con un resultado conocido de antemano- Alberto Núñez Feijóo avanza hacia una investidura fallida- todo el interés en el hemiciclo estaba en el primer duelo dialéctico entre el vencedor de las elecciones generales y candidato oficial a la investidura y el otro candidato, el que vendrá y el que tiene más posibilidades de sumar los apoyos necesarios para ser investido, Pedro Sánchez.

Pero el presidente en funciones y líder del PSOE ha decidido ningunear la investidura del 'popular' y no ha intervenido en el pleno. El argumento del PSOE es que el momento de escuchar a Sánchez será "cuando llegue el tiempo de su propia investidura" y ya han dejado claro que no va a intervenir en toda la semana.

El PSOE ha recurrido al exalcalde de Valladolid Óscar Puente y, con sorna, le ha reprochado a Feijóo que utilice el argumento de la lista más votada para aspirar a gobernar, cuando el propio Puente perdió la Alcaldía por una "coalición" de PP y Vox.

Un PP muy enfadado ha dicho que con este gesto Sánchez "ha cruzado un límite que no tiene precedentes" y cree que no es "digno ni de la Presidencia, ni del acto ni del cargo de secretario general del PSOE". Se han oído gritos de "cobarde" lanzados al presidente en funciones desde la bancada 'popular' y el propio Feijóo ha acusado a Sánchez de "dinamitar" la sesión, que a ratos ha parecido una moción de censura al presidente en funciones.

Fuentes de Génova han añadido: "Felipe González tuvo la dignidad de responder a José María Aznar tras ser derrotado en las urnas". Creen que Sánchez "puede soportar la humillación de Puigdemont, pero no la de Feijóo".

Para el PSOE quien no se ha tomado en serio la investidura ha sido el propio Feijóo, al que acusan de no presentan un programa de gobierno serio y hacer un discurso "completamente en negativo". En una acción coordinada, ni Sánchez ni Yolanda Díaz, líder de Sumar, han intervenido en el pleno de investidura, pero para los socialistas este gesto no es una falta de respeto.

Ya en los últimos días habían abonado la idea de que el protagonista en los tres días que durará el pleno de investidura era "Feijóo y su propio fracaso" y finalmente han optado por la opción del silencio de Sánchez, convencidos de que tendrá su oportunidad en una nueva convocatoria de investidura.

Óscar Puente (PSOE) da la réplica a Feijóo ante la sorpresa del Congreso Finalizado el discurso de Feijóo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha hecho un receso y a las 15:30 ha llegado la sorpresa del día: le ha dado la palabra a Óscar Puente ante la mirada atónita de casi todo el hemiciclo. Incluso los diputados socialistas no sabían que Puente iba a ser el encargado de hacer la réplica, según han reconocido fuentes del PSOE a TVE, que han confirmado que solo cinco personas conocían la estrategia de Sánchez, que ha optado por ignorar a Feijóo en este debate. Añaden estas fuentes que la intervención de Puente ha gustado y que ha sido un "buen golpe de efecto" en esta primera jornada del pleno de investidura. El PSOE pide a Feijóo que no "pierda el tiempo buscando traidores": "No quebrarán este partido" ROCÍO GIL GRANDE La elección de Puente para responder a Feijóo en nombre del grupo parlamentario socialista, en lugar de Sánchez o de Patxi López, ha sido "una forma de poner frente al espejo todas las contradicciones del líder del PP", según explican desde el PSOE. A partir de ahí el debate ha ido subiendo en decibelios y se han vivido los momentos más broncos y tensos. 03.18 min Puente a Feijóo: "De ganador a ganador: ¿por qué tiene usted más derecho a ser presidente del Gobierno que yo a ser alcalde de Valladolid?" "Feijóo, ni usted ni yo hemos ganado las elecciones. A mí no me costó reconocerlo, reconocí mi derrota a pesar de ser el más votado (en las elecciones municipales de mayo de 2023). En una democracia parlamentaria encabezar la lista más votada no es ganar las elecciones, gana quien logra formar gobierno", ha señalado Puente, que le ha reprochado a Feijóo "de ganador a ganador" que su defensa de que gobierne la lista más votada es "anticonstitucional". Le ha pedido que "no venga a reclamar" lo que asegura que nunca ha dado, ya que cuando han podido gobernar con alianzas lo han hecho "integrando sin rubor alguno en el gobierno a la ultraderecha". El socialista ha instado además al PP a que no “pierda el tiempo buscando traidores” para que le apoyen en su investidura con un aviso: “No quebrarán este PSOE”. La intervención del socialista ha ocasionado mucho ruido en el Congreso, bien recibido por parte del PSOE, entre las carcajadas del propio Sánchez, y con numerosos gestos y expresiones de desagrado por parte del PP, hasta el punto de que Armengol ha tenido que intervenir para reconvenir a sus señorías: "En la Cámara se viene a debatir y no aceptaré ningún insulto". "No se puede patalear", ha recordado ante la bronca. "Señor Sánchez, me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora, ¿no es capaz de hacer el segundo?", ha ironizado Feijóo al replicar brevemente al diputado del PSOE cuya intervención ha tildado de "club de la comedia". Feijóo ha acusado a Puente de insidiarle y calumniarle con una intervención "lamentable" en la que ha traído a colación la amistad del líder del PP con el narco Marcial Dorado en los años 90, y ha asegurado que los ciudadanos de Valladolid "no merecen este nivel". Y en este punto, Feijóo ha vuelto a lamentar "la obsesión, la neurosis obsesiva" de Sánchez "por el poder a toda costa, por el poder sin principios, por el poder sin condiciones" y le ha dicho que "no tiene cuajo" para plantear ante el Congreso su "proyecto político".

Feijóo usa la réplica a Abascal para volver a atacar a Sánchez De guante blanco ha sido el cara a cara entre el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato del PP, que ha usado su réplica a Vox para volver a atacar a Sánchez, centro de sus principales críticas durante esta primera jornada parlamentaria, que continuará este miércoles, con la primera votación en la que Feijóo tiene que sacar mayoría absoluta, y el viernes, con la segunda votación en la que ya le valdrían más 'síes' que 'noes'. Salvo giro absoluto, fracasará en ambas votaciones. Sin sorpresas, Abascal ha confirmado que dará su apoyo a la investidura de Feijóo, al que ha propuesto una "colaboración sin remilgos ni complejos" con el fin de "recuperar la normalidad democrática" y detener al "separatismo golpista" y a "su cómplice en La Moncloa". Abascal invita a Feijóo a una "colaboración sin complejos": "El proyecto de Sánchez nos lleva a la destrucción" DIANA FRESNEDA Feijóo ha agradecido a Vox su voto favorable y sin contrapartidas, aceptando no entrar en un Gobierno y, aun cuando entre ambos hay "diferencias notorias", ha elogiado su "nivel de patriotismo" y "puntos de encuentro". Aunque también ha advertido de que con Vox "no le ha ido mal al PSOE" y que "Sánchez puso elecciones el 23 de julio por algo", en alusión a los acuerdos autonómicos con esta formación. "Seguiré hablando con Vox, aunque moleste al partido sanchista, hablaré con los que quedan del PSOE, aunque a lo mejor le moleste a Vox, e incluso hablaré con los que quieran en el PSOE aunque le moleste a Sánchez", ha recalcado. Por otro lado, la portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, ha acusado al líder del PP de querer “vivir del conflicto” catalán y sacar “rédito” de él y ha defendido que la amnistía es “una oportunidad de pasar página”. Sumar, al igual que el PSOE, ha delegado la réplica al discurso de investidura de Feijóo en otro dirigente que no es su líder. Así, Lois ha asegurado que ha llegado “el fin de un viaje a ninguna parte” de Feijóo, que “no puede gobernar un país que no comprende”. Sumar acusa a Feijóo de "vivir del conflicto" catalán y defiende la amnistía como "una oportunidad de pasar página" ROCÍO GIL GRANDE Sumar ha defendido la legitimidad de una ley de amnistía en Cataluña, aunque matizando que no va dirigida "a las élites políticas", sino para "cientos de personas anónimas" que, según ha dicho, "se vieron envueltas en un conflicto político". En la réplica a Sumar, Feijóo ha agradecido con ironía a su portavoz que ella sí hablara claramente de amnistía, frente a un PSOE que no se ha referido a ella, y ha tirado de humor para proponer hacerse con los cinco votos de Podemos haciendo ministra a Irene Montero. Ya con otro tono, ha vuelto a aprovechar el momento para atacar a Sánchez para afearle haber eludido, a su jucio, la responsabilidad por las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí'.