La portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de querer “vivir del conflicto” catalán y sacar “rédito” de él y ha defendido la amnistía como “una oportunidad de pasar página”: "No es para las élites políticas sino para ciento de personas anónimas envueltas en un conflicto político".

Lois ha sido quien tome la palabra por Sumar en primer lugar después de que su formación y el PSOE hayan pactado delegar la réplica al discurso de investidura de Feijóo en otros dirigentes que no son sus líderes. Así, la portavoz de Sumar ha asegurado que ha llegado “el fin de un viaje a ninguna parte” de Feijóo, que “no puede gobernar un país que no comprende”.

Lois ha criticado que Feijóo haya “venido a hacernos creer que no será presidente por no ceder a ninguna presión”. “Pero eso no es cierto, porque su alianza con la extrema derecha le separa del país real que aspira a representar”.

La portavoz de Sumar ha pedido al candidato que “no mienta” ni quiera “engañarnos con juegos” de mayorías, porque “no vale todo”. Así, ha instado a Feijóo a “reconocer” los resultados electorales, porque hay “una única mayoría” de 12,4 millones de españoles que no le quieren de presidente y optan por un “gobierno progresista”. Por ello, ha instado a Feijóo a “pasar ya a la oposición” y “no hacernos perder el tiempo”.

29.37 min Marta Lois (Sumar) replica a Feijóo durante el debate de investidura de Feijóo

“No vale abdicar de la política y jugar a la desestabilización. No vale tensionar a la sociedad ni hacer llamadas indecentes al transfuguismo”, ha proseguido.

Además, ha avisado de que “no se rompe España” sino que “lo que se descompone es la derecha”. “Creen que su única manera de defender a España es incendiando Cataluña”, ha criticado.

"La amnistía no es para las élites políticas" Después de que Feijóo haya empezado su discurso de investidura cargando contra una posible amnistía, Lois ha asegurado que una amnistía "no es para las élites políticas" sino para "cientos de personas anónimas envueltas en un conflicto político". "Es un paso más, después de los indultos, para avanzar en una solución dialogada del conflicto político", ha afirmado. Una oportunidad, ha proseguido, para "pasar página" y "concentrar" las energías en los retos que hay por delante. Ha asegurado que España, al igual que Reino Unido o Francia, es "una democracia madura". Y "todas" estas democracias "cuentan con instrumentos para resolver conflictos políticos en momentos extraordinarios". "Se trata de abordar estas situaciones para reforzar la convivencia democrátia", ha continuado, y ha asegurado que no se trata de "una condena a nadie". Tras acusarle de "seguir viviendo del conflicto", ha preguntado a Feijóo "cuál es su miedo" y "por qué no es capaz de mirar al futuro" y "se empeña en darse la mano con una extrema derecha que le acorrala y le avergüenza incluso delante de sus votantes". Por último, Lois ha avisado a Feijóo de que “no puede convertir su fracaso en el fracaso de las instituciones de todos” y le ha acusado de haber “abdicado de la investidura”. También ha aprovechado la fotografía del pacto constitucional que Feijóo llevaba como portada del discurso de investidura para asegurar que “representa la soledad institucional” del PP, que no puede hablar con las fuerzas nacionalistas que entonces refrendaron la Carta Magna. “Esas fuerzas le sobran a usted en su idea de España. ¿Cómo puede defender una mayoría constitucional contra la mayoría de sus firmantes?”, ha espetado.

"El PP no puede erigirse en guardián de la Constitución" Desde Sumar también ha tomado la palabra Enrique Santiago (PCE), que ha defendido que "la Constitución no prohíbe la amnistía" por el hecho de no mencionarla, como tampoco menciona los desahucios o los despidos. Además, ha dicho que el PP no tiene “autoridad” para dar “lecciones de constitucionalismo” ya que “la democracia y la Constitución llegaron a España a pesar de Alianza Popular” y que el PP fue fundado por “siete ministros del franquismo”. Feijóo propone un delito de "deslealtad constitucional" y carga contra Sánchez y la amnistía: "Yo tengo principios y límites" DIANA FRESNEDA Para Santiago, el PP “no reconoce la legitimidad de los gobiernos de izquierdas” y “llama constantemente al transfuguismo”. “ustedes son la anomalía democrática”, ha afirmado. Y ha añadido que el PP “no puede erigirse guardián de la Constitución” cuando “la mitad de sus diputados no la votaron” en 1978. Por último, ha criticado que “para el PP siempre se está rompiendo España”, pero ha avisado: “España solo está en riesgo de romperse cuando gobierna el PP, que sube la temperatura y genera conflictos en todas partes”. La última en tomar la palabra por parte de Sumar ha sido Aina Vidal (En Comú), que ha asegurado que al PP “le encantan las amnistías” pero solo “para sus colegas”, como la amnistía fiscal de 2012.