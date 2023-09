El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este domingo contra el "fraude" y la "indignidad" de la amnistía que reclama el independentismo catalán para dar su apoyo a un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido la "igualdad" de todos los españoles como garantía de sus derechos.

La intervención de Feijóo, a 48 horas del inicio del debate de su investidura -que se prevé fallida por falta de apoyos-, ha sido el discurso central en un acto multitudinario convocado en Madrid por el Partido Popular y que, según fuentes de Génova, ha reunido a más de 65.000 personas en la plaza de Felipe II, 40.000 según la Delegación del Gobierno en Madrid. Algunas personas no han podido acceder a la plaza y han tenigo que seguir las intervenciones desde las calles adyacentes.

Los asistentes al acto han portado banderas en contra de Sánchez y reclamando la prisión para el expresidente catalán Carles Puigdemont. Antes del inicio, el PP ha proyecto un vídeo del presidente del Gobierno en funciones que ha levantado los gritos de "fuera, fuera".

Feijóo defiende la igualdad "cueste lo que cueste"

En su intervención, Feijóo ha advertido al PSOE que no cuenta con el consentimiento de los españoles "para dejar de ser una nación de ciudadanos libres e iguales" y ha advertido que, en los pasados comicios, "ningún español, al menos el 94% de los españoles" votó a favor de "un cambio en el régimen constitucional", en referencia a la amistía.

"Eso no se votó, eso es un fraude agravado y reiterado por la misma persona", ha dicho el líder del PP, que se ha comprometido a defender la igualdad "para todos" le cueste lo que le cueste, incluida la presidencia del Gobierno.

Núñez Feijóo, entre el aplauso de los asistentes y gritos de 'presidente, presidente', ha mostrado su agradecimiento a los 33 diputados de Vox que apoyarán su investidura, así como a los de Coalición Canaria y UPN. También ha agradecido a "aquellos miembros del PSOE" que defienden "lo que su partido defendía hace unos meses" y que podrían ser "expulsados" por ello, en referencia a los exdirigientes socialistas Felipe González y Alfonso Guerra. Pese a ello, Feijóo asegura que son reconocidos por la mayoría como "hombres y mujeres de Estado".

Feijóo ha pedido a Pedro Sánchez que no tome a los españoles por tontos "porque no son tontos" y ha advertido que "no se puede dar más valor al voto de unos que al de otros; si los políticos no son iguales ante la ley, es una cacicada inclasificable en el Estado de derecho". "No tragamos con eso. Lo que hacen solo tiene un nombre: indignidad", ha añadido el líder del PP.

El presidente del PP ha afirmado que se debe "exclusivamente" a los españoles. "Pasaré o no por la Presidencia del Gobierno ahora o pronto, pero en lo que a mi respecta lo que quedará para España será libertad, igualdad y dignidad", ha finalizado su discurso, que ha concluido con el himno de españa.

El acto ha contado con la presencia de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, así como con la totalidad de 'barones' territoriales del partido, que han acudido a respaldar a Feijóoen vísperas de la investidura.

Los seguidores del PP han ovacionado a su llegada a Feijóo investidura y al resto de los dirigentes. "En este partido sí reconocemos a nuestros expresidentes", ha arengado a los presentes la voz que ha animado el acto, en una clara alusión a las críticas internas en el seno del PSOE, donde el expresidente Felipe González y otros líderes históricos se oponen a la amnistía que ERC y Junts piden a Pedro Sánchez.