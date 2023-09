La amnistía se ha situado ya como la principal condición que impone el independentismo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. El expresident catalán, Carles Puigdemont, ha planteado este martes una ley de amnistía a cambio de los votos de su partido, en la línea de lo que también exige ERC. La parte socialista del Gobierno, por su parte, elude mostrar su posición al respecto e insisten en que solo actúan "en el marco de la Constitución", mientras que sus socios de Sumar se muestran a favor de encontrar un "encaje" legal para este perdón general.

Pero, ¿qué significa una ley de amnistía como la que reclaman los independentistas? ¿A quién afectaría? ¿Sería constitucional? Repasamos las principales claves.

¿En qué consiste?

Aunque no se conocen detalles del proyecto de amnistía que plantean los independentistas, esta se entiende en general como una medida de gracia colectiva. Se diferencia del indulto en que este solo se concede a individuos concretos una vez hayan sido condenados, mientras que la amnistía afecta a un grupo mayor de personas haya o no sentencia. Otra diferencia fundamental es que la amnistía supone un olvido legal y borra los antecedentes de los afectados, lo que no ocurre en caso de indulto.

Se adopta "normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario" que suele incluir un cambio de régimen, el fin de una guerra civil o de un periodo de excepción, según el Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española (RAE). En el caso de la ley de amnistía española, de 1977, se concibió como un borrón y cuenta nueva para poner punto y final a la dictadura franquista.

Para saber qué buscan los partidos independentistas, se puede observar la iniciativa parlamentaria que presentaron en 2021, sin éxito. En aquel momento, Junts, ERC, PDeCAT y CUP registraron en el Congreso una ley para amnistiar "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuere el resultado", desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014.