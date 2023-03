El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la presidenta suspendida del Parlament catalán, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental por adjudicar contratos a dedo y fraccionados a un amigo suyo cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Sin embargo, ha propuesto su indulto parcial para que la pena de cárcel quede en un máximo de dos años, lo que podría evitar su ingreso en prisión.

En la sentencia, que se puede recurrir, el alto tribunal catalán atribuye a Borràs los delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que también le impone una multa de 36.000 euros.

El tribunal propone sin embargo al Goberno que le conceda el indulto parcial referido únicamente a la pena de prisión impuesta y en el tiempo que exceda de los dos años como duración máxima, ya que ese es el periodo en el que se puede evitar el ingreso en prisión si no se tienen antecedentes.

Asimismo, subraya que no es "necesario" ejecutar la pena de prisión impuesta a Borràs para "evitar la comisión futura de nuevos delitos", teniendo en cuenta la "efectividad" de las condenas de inhabilitación impuestas: 4 por falsedad y 9 por prevaricación. Por este motivo, elevan al Gobierno la propuesta de indulto parcial de la pena de prisión para Borràs, de forma que la condena quede en dos años y le pueda ser suspendida por carecer de antecedentes penales.

La sentencia precisa, además, que las "concretas actividades falsarias" que llevó a cabo Borràs no estaban orientadas a obtener un "lucro personal" , sino que tenían como "único sentido o razón de ser" el "enmascaramiento" ante los organismos de control de la conducta prevaricadora, por la que ya se la condena a nueve años de inhabilitación.

La sentencia, que cuenta con un voto particular que propone condenar a Borràs a como máximo 21 meses de prisión por falsedad documental (al apreciar dilaciones indebidas), destaca que la pena de prisión que impone la sala "resulta desproporcionada y excesiva " para los hechos cometidos por la presidenta suspendida del Parlament.

Además, la sentencia impone dos años de cárcel a Isaías Herrero , el amigo de Borràs adjudicatario de los contratos, y un año y dos meses para Andreu Pujol, quien se prestó a hacer facturas falsas para encubrir las irregularidades, ambos como cooperadores necesarios del delito de falsedad documenta l, una pena que se les podría suspender de forma que no entraran en la cárcel.

Borràs: "No he tenido un juicio justo"

En declaraciones ante los medios tras recibir su condena, Borràs ha asegurado que no ha tenido un juicio justo y ha llamado a no “normalizar" lo que ha considerado un "atropello democrático" y una "aberración judicial" de un tribunal "politizado" que trabajaba por la unidad de España.

"He tenido que demostrar y he podido demostrar mi inocencia, pero para el Estado español ni eso ha sido suficiente para impedir esta aberración judicial, que también es una aberración democrática", ha afirmado, y ha insistido en que no ha cometido los delitos que se le imputaban y por los que ha sido condenada.

Además, ha asegurado que en este caso la justicia la ha condenado por ser quien es y representar lo que representa porque busca "destruir el movimiento independentista".