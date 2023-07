El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha alejado este lunes la perspectiva de un posible aval de su partido a Pedro Sánchez para que sea nuevamente investido como presidente del Gobierno: "No veo la investidura por ninguna parte ahora mismo". En declaraciones a RAC1, Turull ha emplazado a ERC y al resto de fuerzas independentistas, cuyos votos son decisivos para decantar mayorías en el Congreso, a aprovechar esta oportunidad para "rehacer la unidad estratégica" y plantear juntos unas condiciones a Sánchez, que deben pasar por "amnistía y autodeterminación".

En las elecciones del domingo, Junts obtuvo siete diputados y se ha convertido en una fuerza decisiva. Si vota a favor o se abstiene en una posible investidura del actual presidente, esta saldría adelante (PSOE, Sumar y el bloque de la investidura suman 172 diputados, a cuatro de la mayoría absoluta). Si vota no, y también lo hace al bloque de la derecha (PP, Vox y UPN cuentan con 170 escaños), habría un bloqueo parlamentario y se abriría el escenario de repetición electoral.

"La presión debe irse hacia allá", ha dicho Turull, en alusión al PSOE, después de dejar claro que en este momento "la abstención" de JxCat en una eventual investidura de Sánchez "no es un escenario", dado que el líder de los socialistas no ha abierto la puerta hasta ahora ni a una amnistía ni a un referéndum de autodeterminación.

Nogueras: el factor Puigdemont "no le dejará dormir" a Sánchez

En la misma línea que Turull se ha pronunciado Míriam Nogueras, cabeza de lista por Barcelona al Congreso en estos comicios. Ha avisado a Sánchez de que el factor que representa el expresidente catalán Carles Puigdemont "no le dejará dormir" estos días, ya que Junts no lo investirá "a cambio de nada". Así lo ha asegurado Nogueras en Catalunya Ràdio.

"El señor Sánchez decía que Puigdemont era una anécdota y me temo que, estos días, esta anécdota no le dejará dormir", ha dicho y ha reiterado que "la amnistía y el referéndum son los mínimos marcados" a lo largo de la campaña electoral por parte de su partido y ha recordado que Junts no hace "postureo": "Lo que decimos es lo que hacemos".

Además, ha puntualizado que JxCat "cobra por adelantado" porque, para ella, Sánchez ha demostrado tener "poca credibilidad" y no hay que "regalarle votos a cambio de nada". "Junts no nace para estabilizar el Estado español, sino para que Cataluña sea un Estado independiente", ha destacado la diputada electa, que cree que deben ser los socialistas los que den el primer paso para empezar a negociar, ya que, a su juicio, "se tiene que mover quien nos necesita