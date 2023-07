El PP de Alberto Núñez Feijóo ha ganado las elecciones generales con 136 escaños, 47 más que en 2019, aunque lejos de la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario (176). Los populares han conseguido casi 8,1 millones de votos, más de 300.000 por encima de los socialistas, y vuelven a situarse como primera fuerza en el Congreso siete años después. En este escenario, el candidato del PP ha reivindicado su derecho a gobernar, si bien la suma con Vox no sería suficiente para formar una mayoría alternativa y se quedaría por debajo del denominado bloque de la investidura.

"Como candidato del partido más votado, creo que mi deber es abrir el diálogo para intentar gobernar nuestro país de acuerdo a nuestros resultados electorales", ha asegurado Feijóo desde el balcón de la sede de la calle Génova, ante un público entregado que le gritaba 'presidente, presidente' y 'oa, oa, oa, Feijóo a La Moncloa'.

Su posición, con 14 escaños más que los socialistas, sería potencialmente mejor para afrontar las negociaciones de una investidura que evite una repetición electoral. Sin embargo, PP y Vox se quedarían en 169 escaños, 2 por debajo del bloque que conforman los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar) junto con los que han sido sus socios parlamentarios (ERC, EH Bildu y PNV). La decisión queda en mano de Junts, que ya ha anunciado que no hará a Pedro Sánchez presidente "a cambio de nada".

En este sentido, Feijóo ha pedido de forma "expresa" al PSOE y también al resto de fuerzas políticas "que no bloqueen el gobierno de España una vez más". "No hay ningún presidente que haya gobernado después de perder las elecciones", ha advertido, aunque Pedro Sánchez lo hizo tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

"Me corresponde intentarlo, somos la opción alternativa y eso es lo que haré", ha dicho, pues a su entender sería una "anomalía" que en España "no pudiese gobernar el partido más votado", argumentando que en la cuarta economía del euro el "primer ministro" debe ser quien tiene "más votos y escaños que el jefe de la oposición". "Es una petición legítima, democrática e imprescindible", ha añadido.

Lo cierto es que las llamadas del líder popular a concentrar el voto en sus siglas han sido continuas durante toda la campaña, apelando a los votantes de Ciudadanos, de Vox y a los socialistas "descontentos" con el 'sanchismo', pero también a los de Podemos, incluso a los independentistas. "Sin duda, lo que hay por delante no será fácil, pero seguro ilusionante. Seré responsable con la confianza mayoritaria de los españoles. Ojalá que todas las fuerzas políticas sean responsables como el PP y mañana toca trabajar para que España no se bloquee y lo haremos", ha añadido el presidente del partido.

Con este resultado, también Feijóo ha conseguido recomponer en tiempo récord el espacio de centroderecha en torno a las siglas del PP, tras la decisión de Ciudadanos de no presentarse a estas elecciones -después de firmar su 'muerte política' el pasado 28M y quedar fuera de todas las comunidades autónomas- y recuperar buena parte del electorado de Vox, que en estos comicios ha perdido 19 diputados.

Estos resultados se asemejan a los logrados por la formación de Feijóo en las últimas elecciones municipales y autonómicas del 28M , cuando ganó en siete de las autonomías en liza -Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja y Murcia- y también en Ceuta y Melilla. No ha repetido la victoria del 28M en Islas Baleares, Cantabria y La Rioja, que arrojan un empate entre los dos principales partidos.

Objetivo: gobernar en solitario

Desde que llegase a la presidencia, Feijóo ha insistido en que su objetivo no sería otro más que ganar y gobernar en solitario. Se ha comprometido incluso a marcharse en caso de no hacerlo, aunque ha sido menos explícito sobre cuál será su futuro ante un resultado en el que, pese a ganar, no puede gobernar.

Todo ello en una campaña que ha estado marcada por el 'cara a cara' con Pedro Sánchez, que mostró su imagen más dura hasta el momento; pero también por la polémica por la "inexactitud" sobre la revalorización las pensiones, las críticas por su foto con el narcotraficante Marcial Dorado o los reproches por no acudir al debate a cuatro celebrado en RTVE.

De momento, los populares reunirán este lunes a su Junta Directiva Nacional, máximo órgano de dirección del partido entre Congresos, para analizar el resultado y decidir cuáles serán los próximos pasos a seguir en un escenario político cuya gobernabilidad está en el aire.