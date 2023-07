El único ‘cara a cara’ de la campaña de las elecciones generales del 23 de julio ha estado muy marcado por la bronca y poco por la novedad entre un Pedro Sánchez (PSOE) que ha cargado contra los pactos de gobierno de “la vergüenza” de PP y Vox y un Alberto Núñez Feijóo (PP) que ha insistido en que debe gobernar la lista más votada. Feijóo ha ofrecido a Sánchez un pacto: “Si usted gana, me abstengo. ¿Va a hacer lo mismo?. Por respuesta, el presidente del Gobierno y candidato socialista le ha instado a hablar con Guillermo Fernández Vara, que ganó las últimas elecciones autonómicas en Extremadura y ha perdido el gobierno regional por un pacto de coalición PP-Vox.

El debate a dos en Atresmedia ha sido muy tenso y ambos candidatos volaban de un tema a otro entre duras acusaciones y reproches mutuos por “mentir”, con un baile de cifras totalmente dispar y opuesto entre un candidato y otro respecto a economía o sanidad. Feijóo ha lanzado duras acusaciones contra Sánchez, reprochándole su “cinismo”, su “facilidad para la mentira”, su “soberbia”, le ha pedido que “sea un poco demócrata” y le ha acusado de “tomar el pelo” a los pensionistas. “Respéteme”, le ha pedido Sánchez en distintas ocasiones, si bien el candidato socialista también ha sido muy duro con Feijóo, que ha "claudicado ante el machismo" y ha alertado de que quiere meter a España, de la mano de Vox, en un "túnel del tiempo tenebroso". Y el "déjeme hablar", o el "¿me deja hablar?" ha sido una constante entre los candidatos.

Las alianzas parlamentarias del PSOE con EH-Bildu y ERC y los pactos de investidura y de coalición PP-Vox han estado presentes todo el debate, más allá del bloque de los pactos.

Sánchez, a Feijóo: "Ha claudicado ante el machismo"

Sánchez ha negado en todo momento que gobierne con los independentistas, como sí hace, ha recalcado, el PP en varios territorios (Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura) y ayuntamientos mediante unos pactos de la “vergüenza”. “PP y Vox son lo mismo”, ha aseverado. Y ha reprochado a Feijóo que, gracias al apoyo del Partido Popular, Vox ostenta la presidencia de varios parlamentos autonómicos y consejerías con líderes “machistas” y “negacionistas”, enumerando algunos de ellos. Un partido, ha recalcado, que ha devuelto a España la “censura” y con el que el PP está “eliminando las políticas de igualdad y las concejalías de igualdad”.

“Eso no es un error, es una claudicación ante el machismo y es lo que hace su partido con estos vergonzosos acuerdos de gobierno con el partido de Abascal”, ha espetado. Feijóo, por su parte, ha asegurado que Sánchez “gobierna con el brazo político de ETA” (por EH-Bildu, que ha sido uno de los socios parlamentarios del Ejecutivo en la aprobación de varias leyes). Incluso ha evocado el recuerdo del asesinato hace justo 26 años del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco (Sánchez ha contraatacado con el lema extendido entre miembros de la derecha 'Que te vote Txapote').

El líder del PP ha pedido "una mayoría fuerte sin contar con los extremos" porque ha dicho que quiere ser presidente pero "no de cualquier forma", y se ha comprometido ser un presidente “de fiar” que no "mentirá" a los españoles y les escuchará. En un momento del debate, los moderadores (Ana Pastor y Vicente Vallés) han preguntado a Feijóo si va a hacer ministro a Santiago Abascal. “No tenga duda que si consigo los votos necesarios, por supuesto, no va a ser miembro de mi gobierno”, ha respondido el líder ‘popular’. Ha asegurado que, si no tiene mayoría absoluta, tratará de hablar en primer lugar con el PSOE para poder gobernar. “Y si no quieren, hablaré con Vox y con cualquier partido constitucionalista”.