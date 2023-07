El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento este domingo para alcanzar una mayoría absoluta en las elecciones generales del 23 de julio para conformar un gobierno "de una sola pieza" que esté lejos la "intransigencia de los extremos", en una clara referencia a Vox. El escenario ha sido la plaza de toros de Pontevedra, un enclave que ha simbolizado las grandes victorias de Alberto Núñez Feijóo durante su etapa al frente de la Xunta y que espera que funcione como "talismán" para cosechar los mismos resultados el 23J.

Después de arrancar la campaña en su pueblo natal, Feijóo ha vuelto a Galicia para participar en uno de los mítines centrales de la campaña, acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. La formación ha conseguido reunir a unas 12.000 personas, según datos de la organización.

"A esa mayoría de españoles que siempre han votado al PP, a los que han dejado de hacerlo, a los que no saben si votaran y a los que no nos han votado nunca les pido el voto para devolverle con hechos la confianza en su país, en los pactos, en las reformas... la confianza en España", ha señalado en el coso taurino, donde bajo un intenso calor le han arropado miles de simpatizantes con banderas de España y de Galicia, entre los que se encontraba parte de su familia.

Precisamente la plaza de toros de Pontevedra es un lugar muy simbólico para Feijóo, ya que allí inició sus cuatro campañas para la Xunta de Galicia que desembocaron todas ellas en mayorías absolutas. Por este motivo, y coincidiendo con su vuelta al ruedo, ha instado a repetir esos mismos éxitos el próximo 23J, con el fin de que los españoles le den la oportunidad de conformar un gobierno en solitario y sin Vox, que "no tenga más consideraciones que aquellas que emanan de las urnas de forma directa", ha recalcado.

Estas palabras, no obstante, llegan después de haber cerrado acuerdos en más de 140 ayuntamientos repartidos por toda España y dos gobiernos de coalición junto a los de Abascal en la Comunidad Valenciana y Extremadura, que se suman al de Castilla y León hace poco más de un año (coincidiendo con su llegada a la Presidencia del partido).

Las encuestas pronostican una victoria clara para el PP, si bien necesitaría a Vox para alcanzar la mayoría absoluta. El propio Feijóo ha situado en 150 escaños la barrera en la que él considera que Vox le deberá dejar gobernar en solitario, algo que los de Abascal rechazan de plano, aunque ve "lógico" que entren en los gobiernos cuando necesiten su voto afirmativo.

Acusa a Sánchez de querer "volver a bloquear la gobernabilidad"

Con todo, el líder del PP ha advertido de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "fía" los resultados "a un supuesto miedo", en referencia a las críticas por los pactos de PP y Vox, si bien Feijóo cree que el mayor temor de los socialistas es "a las urnas". "Han puesto las elecciones el 23 de julio (...) pero, pase lo que pase, vamos a votar y vamos a demostrar que no se pueden hacer trampas", ha criticado.

“Lo fían a tener una carambola para volver a bloquear la gobernabilidad de España“

En su opinión, desde el Gobierno "fían" también los resultados a "promesas y engaños", a que "los españoles olviden" -por ejemplo, con la ley del 'solo sí es sí'- y a tener "una carambola para volver a bloquear la gobernabilidad de España", ha dicho, en alusión a la negativa de Pedro Sánchez en 2016 a abstenerse para conformar un gobierno de Mariano Rajoy y su mítico 'no es no'.

Por eso, ha pedido el voto para el Partido Popular para "romper los bloques que ha construido el 'sanchismo'" y para "cambiar las alianzas en contra por los pactos de Estado". "Digo que no vuelvan a hacer el 'no es no', vamos a votar por el 'sí es sí' y que no vuelvan a bloquear España como se la bloquearon al presidente Rajoy. Lo intentaron dos veces hasta que lo echaron", ha añadido.

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno lleva cuatro días preparando un 'cara a cara', mientras "con la boca pequeña pedía seis debates". A su juicio, esto se debe a que "no puede hacer mítines" porque "no se los organizan en los territorios". "Si trae a todos los militantes del PSOE aquí, estarían la mitad de las gradas vacías", ha asegurado, para después pedir que "se entienda" a los militantes del PSOE porque "algunos alcaldes y presidentes autonómicos han perdido por su culpa", en referencia a los resultados del 28M.