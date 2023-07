Una de las noticias y las sensaciones que ha dejado la noche de las elecciones generales del 23J es la del fallo generalizado en las encuestas para estimar correctamente el resultado de los escaños. La mayor parte de los sondeos, como recogió el promedio realizado por DatosRTVE, auguraba una amplia victoria del PP, por encima de los 140 escaños y el 34,5% de los votos, con un PSOE que perdía 14 diputados, y la suma de la derecha de PP y Vox por encima de los 176 escaños que marcaba la mayoría absoluta. La realidad es que se han quedado lejos de esa marca, y solo han alcanzado los 169 escaños.

Acierto con el ganador y el orden, pero no con votos y escaños

Lo cierto es que el promedio de DatosRTVE y la mayoría de las encuestas acertaron con el partido ganador y, en general, con el orden de los partidos (PSOE como segundo y Vox tercero, por delante de Sumar), pero no tanto con los porcentajes. Es cierto también que la ley electoral establece que no se pueden publicar sondeos desde el último lunes de campaña, el pasado 17 de julio, y que por lo tanto no han podido capturar la evolución de los votos en unos días que se han tornado cruciales para la movilización del electorado.

La oportunidad de captar esta información solo se ha tenido con los sondeos publicados la propia noche electoral, elaborados a partir de entrevistas a votantes realizadas durante toda la campaña y, en especial, en la última semana, cuando no se podían hacer públicos esos datos. En ese sentido, el sondeo de Sigma Dos para RTVE daba a PP y Vox una horquilla de 169-177 escaños, y sí ha acertado al menos en la parte más baja de dicha estimación (los 169 escaños que han sacado al final ambos partidos).

Pero erró también en la atribución de escaños a cada uno de estos partidos por separado: cifraba el resultado del PP entre los 145 y 150 escaños y finalmente se ha quedado en 136, nueve menos que la franja más baja de la horquilla. Este mismo sondeo le daba a Vox entre 24 y 27 diputados, y en la práctica ha mejorado en mucho ese resultado, al sacar 33. Tampoco acertó esta encuesta con el PSOE, al que concedía entre 113 y 118 escaños, y los socialistas han llegado finalmente a los 122. Sí fue preciso con la estimación para Sumar (28-31 escaños en el sondeo, 31 en el escrutinio), aunque en definitiva infravaloró al bloque de la izquierda, al que otorgaba 141-149 diputados, pero que terminó con 153.

Ha fallado también en sus previsiones la encuesta de Gad3 para Telecinco, que concedía al PP 150 escaños -14 más que los que ha conseguido- mientras que al PSOE le daba 112 -diez menos-. Vox, según Gad3, iba a obtener 31 escaños -2 menos- y Sumar, 27, también cuatro menos de los que ha conseguido en las urnas. Esta consultora fue una de las que durante la campaña dio de forma sostenida un pronóstico más elevado para el PP y el bloque de derecha en su conjunto.

El presidente de la consultora GAD3, Narciso Michavila, ha atribuido al voto por miedo y a la "alerta antifascista" los resultados que el PSOE ha obtenido en las elecciones. En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum este lunes, ha dicho que ha funcionado el acicate movilizador al elector de izquierdas que ya se vivió en abril de 2019 y ha argumentado que sus 'trackings' detectaron que la fuga de voto del PSOE al PP "se frenó sustancialmente" cuando muchos electores vieron que "la única alternativa" al Gobierno actual pasaba por una coalición del PP con Vox.