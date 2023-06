El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si llega a la Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio "respetará" la reforma laboral "pactada" con los sindicatos y la patronal que el PP rechazó y no la modificará al considerar que es "sustancialmente buena".

"Si hay que hacer algún ajuste lo haremos, pero el tronco de la reforma laboral se mantendrá y si los sindicatos y la patronal entienden que debe mantenerse intacta no formará parte de mis prioridades modificarla", ha asegurado Feijóo en rueda de prensa tras intervenir en la reunión de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) previa a la cumbre del Consejo Europeo, en la que participa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también en la capital belga.

Feijóo ha recalcado que "respetará" la reforma laboral pactada, pero que tratará de llamar a sindicatos y patronal para ver si "algunas quejas de determinados sectores productivos, como la automoción, se pueden mejorar en algún ajuste de la reforma laboral pactada".

La reforma laboral, que el PP rechazó en el Congreso, es "la reforma del PP con algunos ajustes, con consenso sindical y patronal y para mí eso es muy importante", ha afirmado el líder de la oposición en Bruselas.

Así ha rechazado Feijóo las informaciones que apuntan a que pretende derogar la reforma laboral si gobierna, como apuntan algunos medios. "Lo que sí haré es escuchar a los sectores, tanto a los sindicatos como la patronal del sector de la automoción, por ejemplo, que si nos han hecho llegar muchas rigideces para mantener a España como segundo país ensamblador de la Unión Europea".

Además, el Gobierno ha remitido a Bruselas la solicitud de adenda al plan para movilizar más de 90.000 millones de euros adicionales que le corresponden a España de los fondos europeos 'Next Generation EU'.

"No compartimos la orientación de buena parte de esos planes y es evidente que la mayoría han fracasado", ha afirmado Feijóo en relación a la ejecución de hitos y objetivos que lleva aparejados el desembolso del fondo anticrisis y del que España ha recibido ya unos 37.000 millones de euros en tres pagos , mientras que este año deberá solicitar el cuarto.

Feijóo ha abogado este jueves en Bruselas por replantear el plan de recuperación y resiliencia porque considera que la ejecución de los fondos europeos de este plan " va como una moto que no funciona ", parafraseando irónicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha destacado que la economía española "va como una moto".

En lo económico, Feijóo se ha mostrado crítico con Sánchez por haber insistido este jueves en declaraciones a los medios en que la economía española va "como una moto" y ha respondido: "No hay ningún analista económico que pueda decir sin ruborizarse que la economía española va como una moto, somos el segundo país con menor crecimiento económico, tenemos el doble de paro que la media europea".

Sus propuestas "no pondrán en riesgo los desembolsos"

No obstante, Feijóo ha matizado que en el caso de tener que hacer propuestas si gana las elecciones, estas "no pondrán en riesgo los desembolsos", lo que requerirá dar cumplimiento a los hitos y objetivos planteados por el actual Gobierno.

"Nuestros planteamientos solo tendrán el límite que ponga la Comisión para no bloquear los próximos desembolsos", ha asegurado, aunque ha destacado que sobre todo son los planteamientos en materia de industria los que considera que el Ejecutivo de Sánchez "no ha planteado bien" y que por eso "no es capaz de ejecutar los fondos".

En este sentido, ha apuntado que en 2021, de 24.000 millones presupuestados, se han ejecutado 2.400 millones. "No sé si esto significa que los fondos van como una moto, pero si es así, es una moto que no funciona", ha apostillado.