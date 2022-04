PP y Vox han alcanzado un acuerdo de legislatura en Castilla y León para un gobierno de coalición "estable y sólido" y para la Mesa de las Cortes Generales. El líder de Vox en la región, Juan García-Gallardo, será el vicepresidente de un Ejecutivo en el que su partido ostentará, además, tres consejerías frente a las siete del PP. Vox también presidirá las Cortes autonómicas y la portavocía del gobierno será para el Partido Popular.

Con este acuerdo, el partido de Santiago Abascal logra el hito de entrar por primera vez en un gobierno autonómico, algo que, sin embargo, ha sido calificado por los partidos de la izquierda y por Ciudadanos como una "vergüenza" e "ignominia".

"El pacto es un triunfo para los ciudadanos de Castilla y León" porque permite un Gobierno "sólido y estable" y "evita la repetición electoral" en la región, ha dicho en una rueda de prensa conjunta con García-Gallardo el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP). Por su parte, el futuro vicepresidente ha calificado este como "un día histórico" para Vox.

Se trata de un pacto con once ejes de Gobierno y 32 acciones programáticas para esta legislatura. Mañueco ha defendido que el programa acordado defiende “con claridad todos los principios que inspiran la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía”.​ El acuerdo incluye, por otra parte, algunas de las prioridades ideológicas de Vox, como una "ley de violencia intrafamiliar" (el partido de Abascal niega la violencia de género) o una educación "sin adoctrinamiento".

El acuerdo ha llegado 'in extremis' este jueves a tan solo unos minutos antes de que comenzase el pleno de constitución de las Cortes autonómicas.

El propio dirigente 'popular' era el primero en anunciar en su cuenta de Twitter un acuerdo de legislatura que permite "un gobierno estable y sólido con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía de Castilla y León". Ha asegurado además que este acuerdo de legislatura se basa en "un programa al servicio de las personas de Castilla y León".

Tras la constitución de las Cortes, Mañueco y García-Gallardo han escenificado ante las cámaras la firma de su pacto. El dirigente 'popular' ha asegurado que “no es casualidad” que se hayan constituido las Cortes este 10 de febrero porque, ha recordado, “hace un año” el PSOE impulsó una moción de censura “sustentada en tránsfugas” y desencadenó “un periodo de inestabilidad” en la legislatura. Ha vuelto a justificar que aquello le llevó a disolver las Cortes y convocar elecciones: “Era obligado dar voz y voto a los castellanos y leoneses”.

Con los resultados de las elecciones “hemos cumplido la voluntad de formar un Gobierno que cumpla sus expectativas”, ha proseguido.

El PP ha pedido el apoyo del PSOE para un gobierno en solitario hasta el final

No es, sin embargo, el pacto que Mañueco inicialmente quería, y es que ha insistido durante toda la campaña electoral y tras los comicios del pasado 13 de febrero en gobernar en solitario porque no quería un gobierno "débil" en la región. El presidente gallego y previsiblemente futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado del pacto al PSOE por no haber dejado otra "opción" a Mañueco que elegir entre Vox o repetición electoral.

Y las reticencias a Vox han estado entre los 'populares' hasta minutos antes de anunciar el pacto, llegando a pedir de nuevo en rueda de prensa sin éxito al PSOE que permitiese que gobernase "la lista más votada" en solitario. También ha mostrado su rechazo el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha cuestionado que un pacto con Vox permita un gobierno "fuerte" y ha dejado claro que Castilla y León no marcará el rumbo de Andalucía (donde las elecciones serán, como tarde, en diciembre).

Pero Mañueco ha destacado su "autonomía" y sus "manos libres" dentro del PP para escoger el mejor Gobierno para Castilla y León.

Preguntado sobre cuestiones como el rechazo de Vox a las leyes de memoria democrática o el negacionismo de la violencia de género, el candidato 'popular' ha recordado que en Castilla y León no existe una ley como tal, sino un "decreto" de memoria democrática, y que su Ejecutivo "mimará" a las víctimas de "todas las violencias".

"Más allá intereses partidarios o personales ponemos por encima los intereses de las personas, con este acuerdo garantizamos la estabilidad política en Castilla y León y desterramos cualquier fantasma de repetición electoral", ha zanjado Mañueco.