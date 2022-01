BIOGRAFÍA Lugar y fecha de nacimiento: Burgos, 1991. Formación: graduado en Derecho con Diploma en International Legal Studies (E-1), por la Universidad Pontificia de Comillas, donde cursó, además, el Doble Máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de Empresa (Icade-Deusto). Años en política: se afilió a Vox en 2021 y se estrena como candidato a las elecciones de Castilla y León.

Juan García-Gallardo Frings (Burgos, 1991) se estrena en política por la puerta grande. En tan solo unas semanas ha pasado de ser un candidato desconocido de Vox a una posible sorpresa en estas elecciones. Los sondeos le otorgan hasta nueve escaños, lo que le da alas para poder entrar en un hipotético gobierno de coalición con el PP; además está en boca de todos los partidos, tanto de derecha como de izquierda, tras haber salido a la luz unos tuits homófobos, racistas y machistas que escribió en Twitter hace más de diez años y que han tenido críticas generalizadas.

"Me parece una gran idea recuperar a Raúl para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones", escribía en diciembre de 2011. "En el circular hay un jamaicano con los dientes negros al que le huele el aliento desde 6 metros de distancia...", apuntaba, y otros cargando contra las mujeres: "Hoy he hecho público mi perfil de Twitter. Mi último follower es una puta, o eso parece. No sé qué hacer, tengo miedo". El candidato, que se vio obligado a hacer una buena limpieza de estos textos, se escuda en que son publicaciones de hace diez años, cuando “ni siquiera le había salido el bigote”. También desde su partido le respaldan, asegurando que estos ataques demuestran que “tienen un buen candidato”.

García-Gallardo Frings es graduado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y no tiene experiencia en política, pues se afilió a Vox recientemente impulsado -asegura- por las cuestiones de la ideología de género y el cambio climático. Sí cuenta, en cambio, con una dilatada trayectoria como abogado, profesión que ejerce en el despacho García-Gallardo, fundado en 1957 por su abuelo, Juan Manuel García-Gallardo del Río, y del que es dueño ahora su padre, Juan Manuel García-Gallardo Gil-Fournier. Antes, trabajó en otras firmas internacionales como King&Wood Mallesons o en Herbert Smith Freehills.

Apasionado de la hípica -ha sido campeón de Castilla y León en numerosas ocasiones-, el pádel o los toros, el candidato de Vox a las elecciones del 13 de febrero también es un gran aficionado a la oratoria y ha ganado competiciones colectivas a nivel autonómico y participado en otras a nivel mundial, como el campeonato de debate en español celebrado en Madrid en el año 2013, apunta en su currículum.

García-Gallardo Frings sustituye a Jesús García-Conde, que obtuvo un escaño por Valladolid en las Cortes de Castilla y León durante las pasadas elecciones autonómicas, en la que con el 5,49 % de los votos fue la cuarta fuerza más votada. Entre sus propuestas, Vox quiere recuperar la industria, la agricultura y la ganadería en la región, y se erige como el partido del campo, aprovechando la polémica generada por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas. Su objetivo, ahora, es ser decisivo en la formación de gobierno para poder llevarlas a cabo.