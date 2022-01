El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado la convocatoria de elecciones anticipadas en la comunidad autónoma para el 13 de febrero y ha roto con su socio de Ciudadanos al cesar a todos los consejeros de este partido por la "traición" y "deslealtad" al pactar los Presupuestos "a espaldas del presidente" y por el "riesgo" de una moción de censura "inminente".

Según los plazos que establece la ley, la campaña electoral será entre el 28 de enero y el 11 de febrero y, tras los comicios el día 13, la sesión constitutiva de las nuevas Cortes será el 10 de marzo a las 12.00 horas.

El anuncio de Mañueco de disolución de las Cortes de la región llega a dos días del debate de las enmiendas parciales a los Presupuestos autonómicos de 2022 que negociaba con Por Ávila, ante el necesario apoyo de un procurador tras la pérdida de la mayoría absoluta de PP y Ciudadanos tras la moción de censura.

Acusa la "deslealtad" de Cs y el "riesgo" de una moción de censura

Mañueco ha cancelado su participación en la inauguración del AVE a Galicia y ha explicado su decisión en una rueda de prensa sin preguntas, en la que ha defendido que siempre ha actuado pensando en el bien de los ciudadanos. Ha asegurado que su “confianza se ha roto por la falta de lealtad de los socios de Ciudadanos”, a quienes ha acusado de “traición” al pactar los Presupuestos “a espaldas de su presidente”: “Es una traición dañina para la igualdad de las personas de esta tierra y con la misma rompen el pacto de Gobierno”. Así, ha acusado que PSOE, Por Ávila y Cs (en su negociación presupuestaria) “se han dado la mano” para quebrar el principio de igualdad”.

Y ha advertido a Cs: “El chantaje conmigo no funciona. Si alguien ha creído que voy a vender el interés” de los ciudadanos “por mantenerme en el sillón se equivoca de principio a fin”.

Por otra parte, ha denunciado que “la estabilidad” en el Gobierno “se había roto” por la posibilidad de la moción de censura en la región, dadas “las intrigas” del líder del PSOE en la región, Luis Tudanca, guiado por la “estela de Sánchez”. “Existía un riesgo cierto de moción de censura inminente por parte de PSOE, Podemos, Ciudadanos, tránsfugas y miembros de otras fuerzas políticas”, ha sentenciado, y ha recordado que “ya ocurrió en marzo”. En este sentido, y en un momento “tenso por la pandemia”, un Gobierno “frankenstein” (conformado por esas formaciones) y “apoyado en tránsfugas” sería “nefasto para Castilla y León”.

Fuentes del PSOE de Castilla y León a TVE niegan que fueran a presentar una moción de censura y critican la "manipulación" de Mañueco.

Fuentes del PP de autonómico, por su parte, han asegurado que la situación en la región era “insostenible”. “No teníamos estabilidad”, añade, y aseguran que el presidente Mañueco “lo ha intentado hasta el final, pero así era imposible gestionar o hacer nada”.

“Hoy, 20 de diciembre, acabo de remodelar mi Gobierno, con posterioridad he firmado el Decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria anticipada de Elecciones Autonómicas en Castilla y León para el día 13 de febrero de 2022“ — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 20, 2021

En un hilo en Twitter, Mañueco ha asegurado que ha tomado la decisión en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno. El ya exvicepresidente Francisco Igea ha recibido la noticia en directo durante una entrevista en Onda Cero, donde ha dicho que desconocía absolutamente la decisión de Mañueco, que Ciudadanos no ha sido convocado a esa reunión de la Junta y ha cargado contra el presidente: "No es un hombre de bien". También ha asegurado que Mañueco se había comprometido a no convocar elecciones. Y ha rechazado el argumento de la moción de censura porque "no dan los números" para que el PSOE pueda gobernar.

El adelanto en Castilla y León era una posibilidad que sonaba con más fuerza desde hace varias semanas, al igual que en Andalucía, donde el gobierno regional ha fracasado en el proyecto de Presupuestos y ha perdido los apoyos parlamentarios.