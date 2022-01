El ya exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha recibido este lunes en directo, durante una entrevista radiofónica, la noticia de su cese en el gobierno regional por parte del presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, que ha roto con Ciudadanos y ha anunciado un adelanto electoral el 13 de febrero. Igea ha cargado con dureza contra la "deslealtad" del que era su socio en el Ejecutivo y ha sentenciado que no es un "hombre de bien" por primar intereses "electoralistas" en plena sexta ola de coronavirus: “Le importa un rábano la salud de nuestros ciudadanos".

“Es completamente inaudito. Le importa un rábano la salud de los ciudadanos, en mitad de un crecimiento exponencial de la ola", ha destacado en una entrevista en RNE.

Igea duda que la estrategia le vaya a salir bien, y al ser preguntado si el plan de Mañueco pretende imitar al que puso en marcha la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido con ironía: “Le faltan los rizos”. También se ha mostrado convencido de que los ciudadanos culparán al presidente autonómico: “Mañueco lo va a pagar”.

Y en una rueda de prensa, ha avisado a Mañueco de que con su decisión de adelantar las elecciones "se ha acabado" ya "el cuento de que hay dos gobiernos y son los malvados" de Ciudadanos "los que toman decisiones sobre la pandemia de la Coivd que perjudican a la economía. "Hoy ya está solo el presidente, no sé si se levantará Ayuso o Feijoo", ha ironizado.

Antes de la entrevista en RNE, Igea ha recibido la noticia de su cese y convocatoria de elecciones unos minutos antes, en otra entrevista en directo en Onda Cero. "¿Qué cojones piensas de tú población? Que estás dentro de una nueva ola de la pandemia, con el sistema super tensionado y haces saltar por los aires el Gobierno", ha preguntado Igea a Mañueco, cuya decisión ha calificado de "absolutamente lamentable" e "increíble".

"¿Qué cojones piensas de tu población? Estás dentro de una nueva ola"

"¿Qué categoría humana tienes?", ha añadido Igea, que ha reconocido que no da "crédito" a la decisión y que la política no deja de sorprenderle. El hasta ahora vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha defendido que hasta el momento el presidente de la Junta había negado "en público y en privado" la posibilidad de convocar elecciones anticipadas.

"Desmantela la Consejería de Sanidad por su propio interés”, ha criticado Igea, que ha reprochado que la decisión contribuirá negativamente a la situación de la pandemia, ya que entre otros aspectos considera que supone el cese de la consejera de Sanidad nombrada por Ciudadanos, Verónica Casado. Además, ha dicho que "es muy probable que esto provoque que todos los cargos directivos acaben renunciando, ya estaban bastante quemados de la actitud del Partido Popular".

A ello ha sumado que se envía a los ciudadanos y los profesionales sanitarios un mensaje "de absoluto desánimo". "Vete a pedirles ahora a la gente que se esfuerce, que doble turnos, que no coja las vacaciones. Una medida como ésta en la Sanidad es peligrosa", ha insistido Igea.

Cabe recordar que estaba previsto que este lunes el Gobierno autonómico tomara una decisión sobre posibles restricciones ante la evolución de la pandemia del COVID-19 en base al informe del Comité de Expertos que se reunió el pasado viernes.

“Acabo de comunicar a mi jefe de servicio la intención de incorporarme mañana a mis tareas asistenciales en el hospital. Necesitaremos un poco de reciclaje pero estaremos donde más se nos necesita“ — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) December 20, 2021

Tras la que es la noticia política del día, Igea ha anunciado en su perfil de Twitter que ha solicitado su reingreso en el Hospital Río Carrión de Palencia, donde ejercía de médico especialista previamente a su ingreso en política.​ "Acabo de comunicar a mi jefe de servicio la intención de incorporarme mañana a mis tareas asistenciales en el hospital. Necesitaremos un poco de reciclaje pero estaremos donde más se nos necesita", ha publicado.