El candidato de Unidas Podemos (UP) a la Presidencia de Castilla y León, Pablo Fernández, ha informado este martes al Partido Popular (PP) de que dará un 'no' rotundo en una hipotética investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que ganó las elecciones del pasado 13 de febrero, si bien necesita el apoyo de Vox o la abstención del PSOE para gobernar. El propio Fernández ha abierto la puerta a que el PSOE presida el Parlamento autonómico, y que tendrá su apoyo, algo posible siempre que no se materialice un acuerdo entre el PP y Vox.

Dentro de la ronda de contactos con todas las formaciones que los 'populares' están llevando a cabo para la consumación de un acuerdo de gobernabilidad, Fernández ha tachado de una "falta de respeto y educación" que el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP no haya estado presente en la reunión tras viajar a Madrid para la celebración de la Junta Directiva Nacional del PP. Y ha argumentado su 'no' a Mañueco en que sus programas se sitúan en las "antípodas ideológicas".

A ello, ha dicho, se suman los "sangrantes casos de corrupción" que a partir de este mes de marzo "comenzarán a sustanciarse en los Juzgados", en referencia al horizonte judicial del PP regional con varias causas abiertas: la presunta financiación ilegal del presidente del PP de Salamanca, el caso 'Perla negra' y la trama eólica. Por todo ello, Fernández ha lamentado que Mañueco es "igual de malo en la oratoria que con las matemáticas", ya que la "realidad" es que está "empecinado" en gobernar en solitario, algo que es un "oxímoron", ya que en verdad lo que están haciendo es "allanar el camino para una coalición con Vox.

Para el procurador electo, este acuerdo entre PP y Vox sería "el peor escenario posible" para la Comunidad, pero ha vaticinado que se acabará fraguando ya que el PP "está en la situación en la que está" y además cree que el candidato 'popular' "estaría cómodo" con un pacto con Vox, pues a su parecer, tiene "posiciones cercanas" a los postulados de esta formación. En cualquier caso, ha reconocido que el encuentro se ha celebrado en un ambiente "cordial",

Abre la puerta a que el PSOE presida las Cortes En otro orden de cosas, el representante de UP ha manifestado que, aunque él "no es nadie" para decir lo que tienen que hacer otras formaciones, lo cierto que es los números "podrían dar" para hacer presidente de las Cortes a un candidato del PSOE. En este hipotético caso, Fernández ha avanzado que él apoyaría al candidato del PSOE antes que a uno del PP, formación que este lunes avanzó que presentaría a su aspirante a presidir las Cortes, aunque, con 31 procuradores que tiene el PP podría necesitar el apoyo de Vox si el Grupo Mixto (UPL, Soria Ya, UP, Cs y XAV), que suman 9 procuradores, se decantaran por apoyar al candidato del PSOE, cuyo grupo posee 28 procuradores. La mayoría absoluta es de 41. Sobre la posibilidad de desdoblar un grupo mixto, que podría estar compuesto por 9 procuradores de cinco formaciones distintas, Fernández ha expresado que aún "no hay nada cerrado", pero que, en virtud del artículo 19 del Reglamento de las Cortes, sí que podría producirse la conformación de dos grupos mixtos, uno con Soria Ya y la UPL y otro con UP, Cs y XAV. Preguntado sobre si, en ese caso, un pacto entre Cs y XAV podría dejarle sin la portavocía y la portavocía adjunta de ese supuesto grupo mixto desdoblado, Fernández ha pedido no anticiparse a los hechos, aunque sí que ha destacado su trayectoria como portavoz en el parlamento autonómico además de que UP sería la formación más votada de ellos, por lo que ha manifestado que "no teme" esa posibilidad. 08.44 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Abstención o coalición: ¿Qué opinan los votantes de Castilla y León? - Escuchar ahora