El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha preguntado que "cómo va a ser fuerte un Gobierno de Vox que no cree" en la Unión Europea, ni en el Estatuto de Autonomía, al tiempo que ha señalado que el pacto del PP con Vox en Castilla y León no marcará a Andalucía y ha asegurado que él tiene el objetivo de conseguir "una mayoría suficiente" que le permita gobernar en solitario.

Moreno se ha pronunciado en estos términos durante la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento andaluz minutos después de conocerse el acuerdo de legislatura que han alcanzado este jueves PP y Vox en Castilla y León, y que llevará a la formación de Santiago Abascal a entrar en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y a tener un vicepresidente y tres consejerías.

"Que nadie piense que lo que ocurra en una comunidad va a marcar a otra comunidad, porque no va a ser así", ha advertido Moreno en declaraciones a los periodistas tras la sesión de control. Y ha recordado que Andalucía no está en momento electoral porque los comicios no se han convocado y ha explicado que "serán los andaluces los que decidan el juego parlamentario".

No cree que un gobierno pueda ser fuerte con Vox Durante la sesión de control, Moreno ha acusado este jueves a Vox, que ha demandado un Ejecutivo fuerte, de estar en la confrontación y la campaña permanente contra su Gobierno y se ha cuestionado que un gobierno con esta formación pueda ser "fuerte" "¿Está hablando de un gobierno fuerte de Vox que no cree en la UE, ni en el Estatuto, ni en la comunidad autónoma? ¿Cómo va a ser fuerte un gobierno que no cree ni en una cosa ni en la otra? ¿Cómo va a ser fuerte?", ha contestado Moreno al portavoz de Vox, Manuel Gavira, que le había reprochado que Andalucía "no tenga" un Gobierno fuerte para resolver los problemas del sector primario. Además, le ha instado a que se olvide por un tiempo de las campañas y que deje de "obstruir" a su Gobierno con un discurso que "se parece más al de los socialistas". Por otra parte, también en la sesión de control, ha remarcado cada comunidad y cada líder marca su estrategia, prioridades y pactos". "Castilla y León es Castilla y León y Andalucía es Andalucía", ha respondido Moreno a la pregunta de la portavoz socialista, Ángeles Férriz, que le ha pedido que aclarara si iba a meter a Vox en el próximo Gobierno andaluz. Además, ha reafirmado que están "trabajando todos los días para que haya otro Gobierno de coalición (de PP y Cs) con una mayoría suficiente".