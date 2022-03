A unas horas de la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León, las negociaciones entre el PP y Vox para la Presidencia de la institución, el segundo puesto más relevante de la comunidad, se han estancado. El Pleno tendrá lugar a las 12:00 de este jueves con la incógnita aún de quién compondrá la Mesa, que estará integrada por el presidente y otros cinco miembros: dos vicepresidencias y tres secretarías.

Desde el PP de Castilla y León han avanzado a RTVE que están estancados "en el mismo punto" y que se seguirá dialogando el jueves por la mañana. "Estamos dispuestos a negociar, siempre lo hemos estado, hasta el último momento", afirman dichas fuentes.

No obstante, el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, considera que "Vox no se ha movido nada" en las conversaciones. "Entiendo la democracia desde el diálogo, no desde la imposición", ha dicho en Twitter.

“Entiendo la democracia desde el diálogo, no desde la imposición. He ofrecido a Vox un acuerdo de gobierno en beneficio de las personas de Castilla y León. Desde nuestra posición inicial hemos cedido para propiciar el entendimiento, Vox no se ha movido nada.“ — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) March 9, 2022

Vox insiste en presidir el Legislativo para poder pactar con el 'popular' Mañueco y facilitar su investidura. "El PP se empeña en negar a los votantes de Vox el mismo trato que dio a su anterior socio", ha criticado en Twitter el procurador de este partido, Juan García-Gallardo, en referencia a la cesión de la Presidencia de las Cortes a Ciudadanos en 2019.

“El PP se empeña en negar a los votantes de VOX el mismo trato que dio a su anterior socio.



Todavía está a tiempo de rectificar y aceptar esta propuesta o, en caso contrario, explicarle a sus votantes por qué no ha querido este gobierno para CyL.https://t.co/3MqNo354Qc pic.twitter.com/M6YLZzYQQI“ — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) March 9, 2022

"Todavía está a tiempo de rectificar y aceptar esta propuesta", ha dicho en referencia a un documento con siete ejes de gobierno que sería la base programática y la reiteración de su propuesta de reparto de cargos, que incluiría para Vox la Presidencia y una Secretaría de la Mesa de las Cortes, la Vicepresidencia del Gobierno y tres de las nueve Consejerías que anticipan tendría el gabinete.

El PSOE elige a Ana Sánchez como candidata a la Presidencia de las Cortes Sin pactos ni acuerdo, la única candidatura confirmada hasta el momento es la de la socialista Ana Sánchez, la secretaria de Organización del PSCL, que ha vuelto a ser la elegida por Luis Tudanca para optar a la Presidencia de las Cortes. Los socialistas han realizado una petición expresa a los partidos minoritarios para que apoyen la candidatura de la política zamorana, una probabilidad que ya cuenta con el voto a favor del único representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández. En el caso de Ciudadanos, Francisco Igea también ha aclarado el sentido de su voto, con el que apoyará "sin condiciones" al candidato del PP, salvo que la Presidencia pudiera ser para Vox, circunstancia en la que avalaría a la candidata del PSOE en la primera vuelta. Los tres procuradores de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) han anunciado que se abstendrán en la votación de los candidatos del PP y PSOE, mientras que la agrupación de electores de Soria ¡Ya!, con los que el PP ha negociado hasta el último momento "al más alto nivel", siguen sin aclarar el sentido final de su voto. En el caso de Por Ávila, su presidente, José Ramón Budiño, ha asegurado que el único procurador de esta formación acudirá al Pleno sin una decisión "firme", dada la indefinición del escenario.