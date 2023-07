Feijóo aspira a "superar los 150 escaños" el 23J para gobernar en solitario

El presidente del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este lunes que el próximo 23 de julio aspira "superar los 150 escaños" para gobernar en solitario, sin necesidad de un pacto de coalición con Vox.

En una entrevista en Telecinco, el líder popular ha respondido así tras ser preguntado por cuál es su límite en escaños para plantear un Ejecutivo en solitario: “Tener más escaños que la izquierda, que está en el entorno de 150 escaños”, ha señalado.

Según el promedio de sondeos de DatosRTVE, calculado a partir de las encuestas publicadas en diferentes medios, el PP sería la formación más votada, con 138 escaños, y con los 40 escaños que el promedio atribuye a Vox, ambos partidos sumarían 178 escaños, suficiente para superar la mayoría absoluta que está en 176.

Los sondeos, por tanto, no contemplan el escenario que plantea Feijóo, quien ha insistido en que su modelo es el de las mayorías absolutas y sigue insistiendo en que es "posible". "Estamos a 25 escaños", ha aseverado.

Ve "lógico" que Vox entre en gobiernos cuando el PP necesita sus votos

En su opinión, el PSOE está trasladando el "miedo" de un pacto de PP y Vox, si bien "ya lo hicieron con Juanma Moreno y los andaluces decidieron unir el voto", ha dicho, en referencia a la mayoría absoluta lograda por el líder popular.

El propio Moreno se ha referido este lunes al pacto de gobierno entre el PP y Vox en Extremadura, cerrado la pasada semana pese a que la líder popular en la región, María Guardiola, se comprometiese previamente a que no gobernaría con la formación que preside Santiago Abascal. Según ha criticado, Guardiola “ha tenido que tragarse sus palabras” y ha celebrado que la candidata entendiera que “era lo mejor” llegar a un acuerdo con Vox “aunque no le gustase” para evitar “lo que no querían los extremeños, que era una repetición electoral”.

Según ha destacado Feijóo, "su criterio" en los pactos autonómicos con Vox es que "forme parte del gobierno" en aquellos sitios donde el PP necesite sus votos, como Extremadura o la Comunidad Valenciana. Y así precisamente se lo trasladó a Guardiola, en una negociación que ha calificado de "días de enorme intensidad emocional".

Por su parte, el presidente del PP ha criticado a Abascal por insistir en repetir la fórmula en Murcia, donde el PP tiene más votos que la izquierda y le valdría únicamente con la abstención de Vox. "Yo creo que sus votantes también están tomando nota del tema, porque si Vox está dispuesta a votar con la izquierda para que no gobierne el PP, lo que está es a favor de que se quede el sanchismo", ha asegurado.