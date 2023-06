La vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez, ha reconocido que cuando el PP votó en contra de la reforma laboral acordada con los sindicatos y la patronal había "distintas" posturas dentro del partido y que "algunos entendieron que había que apoyar esa reforma".

"Había distintas posturas, incluso dentro del partido algunos entendieron que había que apoyar esa reforma, otros estaban en contra", pero, según Fúnez, "lo que casi todos tenían en cuenta" era que se "mantenía" la parte de la reforma laboral que puso en marcha la ministra Fátima Báñez con el Gobierno de Mariano Rajoy. Eso sí, ha añadido que había cuestiones que aún les "chocan" como los fijos discontinuos.

Fúnez ha explicado así la postura de su partido después de que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, haya asegurado que si llega al Gobierno tras las elecciones del 23 de julio "respetará" el grueso de la reforma laboral y solo hará "ajustes" si así lo consideran necesario empresarios y sindicatos pese a que su partido votó en contra de la reforma que salió adelante por un solo voto erróneo de un diputado del PP.

La responsable de Políticas Sociales del PP ha indicado que lo que Feiijóo ha trasladado es que si llega de nuevo al Gobierno "antes de tocar esa reforma laboral" que se aprobó el año pasado, hablará con los agentes sociales para ver en qué tienen que "ajustar esa reforma".

En "todos" los acuerdos alcanzados con Vox lo que ha hecho el PP es " respetar la opinión y la decisión" de sus líderes autonómicos , porque "son ellos los que saben los que mejor conocen qué es lo que han pedido los ciudadanos en las urnas", ha asegurado Fúnez al ser preguntada por si la dirección del partido ha intervenido en las negociaciones en Extremadura, ya que Guardiola había afirmado la semana anterior que no pactaría "con quien niega la violencia machista ".

La lucha contra la violencia de género, un "compromiso irrenunciable"

Fúnez ha defendido a Guardiola y ha afirmado que la candidata del PP es "una mujer de principios que ha sabido tomarle el pulso a la sociedad extremeña".

En este sentido, al ser preguntada por si Guardiola va a "mantener" lo que dijo sobre la violencia de género y sobre los derechos LGTBI, Fúnez ha insistido en que "eso lo mantiene Guardiola y todo el PP" porque es un "compromiso irrenunciable" de su partido y que "no se entendería ya la sociedad española sin esa lucha comprometida y desde una unidad de todos los españoles para terminar con una de las peores lacras que tenemos".

En otro orden de cosas, preguntada por el debate a cuatro que RTVE ha planteado, en el que finalmente no estará Feijóo, ha dicho que no van a "seguir el ritmo de disparate" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "pretende hacer en quince días lo que no ha hecho en cinco años", porque "solo ha llevado a cabo un debate del estado de la nación".