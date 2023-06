El PP reconoce que cuando se votó la reforma laboral hubo "distintas posturas"

La vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez, ha reconocido que cuando el PP votó en contra de la reforma laboral acordada con la patronal y los sindicatos había "distintas" posturas dentro del partido y que "algunos entendieron que había que apoyarla", un día después de que el lider popular, Alberto Núñez Feijóo haya asegurado que si llega al Gobierno tras las elecciones del 23 de julio "respetará" el grueso de la reforma laboral y solo hará "ajustes" si así lo consideran necesario empresarios y sindicatos . Fúnez ha insistido en que su propósito es que si llegan al Gobierno, "antes de tocar esa reforma" es "hablar con empresarios y sindicatos y ver si tenemos que poner en marcha algún tipo de ajuste". En relación con el pacto alcanzado entre el PP y Vox para formar un gobierno de coalición en Extremadura, se ha mostrado "convencida" de que es un aceurdo "de contenidos, programático" que responde a "las ganas de cambio" que la candidata del PP, María Guardiola, "prometió en la campaña electoral". Fúnez ha defendido a Guardiola, que ha llegado al acuerdo con Vox después de que la semana pasada asegurase que no pactaría con quien niega la violencia de género y ha afirmado que la candidata del PP es "una mujer de principios que ha sabido tomarle el pulso a la sociedad extremeña". En otro orden de cosas, preguntada por el debate a cuatro que RTVE ha planteado, en el que finlamente no estará Feijóo, ha dicho que no van a "seguir el ritmo de disparate" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "pretende hacer en quince día lo que no ha hecho en cinco años", porque "solo ha llevado a cabo un debate del estado de la nación".

Foto: La vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez. EFE/Jesús Diges.