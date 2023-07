El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este lunes al voto "útil" al PP en las elecciones generales para no tener que depender del "populismo" de Vox. "Es posible una mayoría suficiente en España", ha asegurado. Para ello, ha llamado a los votantes de Vox e incluso el PSOE, tal y como hizo en las elecciones andaluzas en las que arrasó con una histórica mayoría absoluta.

En un encuentro organizado por el diario El Mundo al que han asistido también otros miembros de la dirección nacional, Moreno ha defendido un gobierno del PP liderado por Alberto Núñez Feijóo y en solitario. "Lo que tienen que reflexionar los ciudadanos es cómo quieren que sea presidente, si condicionado por otra fuerza o con la mayoría para no tener influencia del populismo", ha dicho, afirmando que Feijóo será presidente "solo o acompañado".

Moreno, que ha indicado que es perfectamente "exportable" a nivel nacional lo que se logró en las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, ha planteado a los ciudadanos "hacerse la pregunta: ¿qué tipo de presidente o gobierno quieren? ¿Un gobierno limitado o de base amplia con las manos sin estar atadas?".

Por ello, ha invitado tanto a los "votantes frustrados del PSOE, desencantados del 'sanchismo'" como a los de Vox a apostar por su partido, ya que "pueden darse cuenta de que el voto útil, el voto histórico, ahora mismo es del PP".

Moreno ha remarcado que Vox tiene que ser consciente de su peso y "no pedir más", por lo que ha valorado los "acuerdos razonables sin cesión de cosas fundamentales de nuestro ideario" y ha confiado en que Guardiola será una "muy buena presidenta".

En este sentido, el presidente andaluz ha recordado que Vox solo tendrá finalmente un consejero en Extremadura – Gestión Forestal y Mundo Rural – y ha destacado que "no ha habido afectación ni cambios" en temas como la violencia de género o los derechos del colectivo LGTBI, uno de los puntos en los que se ha centrado el debate preelectoral durante los últimos días, en coincidencia con el mes del Orgullo.

En ese sentido, Moreno, que en su primera legislatura tuvo que llegar a acuerdos parlamentarios con Vox, ha celebrado que Guardiola entendiera que "era lo mejor" pactar con los de Santiago Abascal "aunque no le gustase" para evitar "lo que no querían los extremeños, que era una repetición electoral".

Pide a Vox respeto por las "líneas rojas" de su partido

El líder del PP-A ha asegurado que él trata "con respeto a todas las fuerzas políticas" y que Vox le merece "el mismo respeto que el resto de fuerzas constitucionales y democráticas", pero eso no significa que no pida a su vez respeto para las "líneas rojas" de su partido, porque "hay cosas en las que Vox y el PP se parecen como un huevo a una castaña".

"El límite es no perder nuestra personalidad, somos un partido de mayorías, nos puede votar una socialista, un centrista, un liberal e incluso un conservador, mientras que Vox tiene planteamientos que son excluyentes para parte de la sociedad", ha explicado Moreno, que, sin embargo, ha defendido que su partido ha conseguido llegar con los de Abascal a acuerdos "razonables" y "sin cesión" de su ideario político.

En ese contexto, ha criticado también el "pacto" de Pedro Sánchez con EH Bildu, que considera que "no es perdonable". Para Moreno, el candidato socialistas para el 23J no "genera empatía ni simpatía" y no está bien visto, por una parte, del electorado del PSOE: "El principal activo que tiene el PSOE se llama Pedro Sánchez y el principal enemigo que tiene el PSOE se llama Pedro Sánchez".