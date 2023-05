Elecciones 28M: Feijóo y Moreno piden el voto a los socialistas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han pedido este sábado el voto en las elecciones del próximo 28 de mayo a los socialistas que "confiaron" por primera vez por el PP en Andalucía y a aquellos que están descontentos con las políticas desplegadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"No estamos condenados al 'sanchismo' (...) con sus votos, Andalucía hizo un cambio histórico que queremos extender a toda España”, ha dicho Feijóo en un mitin en Sevilla para apoyar al candidato en la capital andaluza, José Luis Sanz. Fue prácticamente hace un año cuando Juanma Moreno consiguió una histórica mayoría absoluta en Andalucía, que hoy han llamado a repetir en todas las ciudades y municipios del país. "Si lo hicimos en Andalucía, podemos hacerlo en España", ha añadido.

Ambos líderes han cargado con dureza contra el presidente del Gobierno porque, a su juicio, "ha liquidado al PSOE" y "lo ha transformado en el partido 'sanchista'": "Hay una España cansada de que Sánchez haya convertido a un partido de Estado en un partido al que apoyan los que no creen en el Estado; un partido que defendía los intereses de la mayoría por uno que solo defiende los intereses de Sánchez; y una España cansada de un presidente que intenta mentir siempre, incluido a sus socios", ha dicho Feijóo.

El líder de la Junta de Andalucía ha ido un paso más allá y ha cargado contra un PSOE "ya no le merece respeto" por convertirse "en el personalismo absoluto, en este caso de 'sanchismo'" y gobernar apoyado por “radicales, independentistas y batasunos".

Desde el inicio de la campaña, hace poco más de una semana, el presidente de los populares ha centrado sus discursos en las polémicas listas de EH Bildu con candidatos de ETA, siendo el blanco de sus críticas los "pactos" del Gobierno con la formación abertzale. Este sábado, sin embargo, Feijóo solo ha hecho una mínima mención al asunto: que el presidente "mitió" al decir que no pactaría con Bildu y que, "para justificar" los mismos, "culpa al PP por la lucha antiterrorista impecable del presidente Aznar".

Pasar página de "la frivolidad y la división"

El objetivo de votar al PP el próximo 28M, ha remarcado Feijóo, es pasar página de "la frivolidad y la división de su gobierno", de "la soberbia y los escándalos" en el seno del Ejecutivo o de que "el Gobierno viva en una crisis permanente". "Nunca jamás se vio un gobierno en democracia donde unos ministros votan en contra de otros. El presidente no tiene ni capacidad ni agallas para cesarles", ha dicho.

Feijóo ha ironizado además con el nuevo anuncio de Sánchez sobre una partida de 580 millones para mejorar los centros de Atención Primaria porque ve en las promesas electorales la muestra de que ha llegado un "tracking malo" a Ferraz. Y es que, según el líder del PP, Sánchez ha asumido ya su "derrota", "presume de promesas incumplidas" y para justificar sus pactos con el independentismo o con Bildu "culpa a la gestión de Mariano Rajoy" o "a la lucha antiterrorista impecable del presidente Aznar".

Por todo ello, ha concluido Moreno, "todos los ciudadanos tienen que decidir si están dispuestos a avalar esa política". Porque, en su opinión, "coger la papeleta del PSOE, de cualquier candidato del PSOE, es darle un balón de oxígeno a Sánchez". "A todos esos votantes socialistas que me cruzo por la calle y me dicen que no les gusta lo que está haciendo Sánchez, les pido que den un paso más: coger la papeleta del PP el 28M", ha reivindicado.